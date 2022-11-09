Составы сборных на ЧМ-2022. Кто едет в Катар

Все заявки национальных команд на чемпионат мира.

Чемпионат мира-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 32 участника финального турнира должны до 13 ноября назвать окончательные заявки из 23-26 футболистов (ФИФА разрешила вносить в список на трех игроков больше).

Некоторые национальные команды уже определились и выбрали окончательный состав (Япония, Коста-Рика, Австралия и Бразилия), а другие пока назвали расширенные.

В ближайшее время станут известны окончательные заявки всех сборных на ЧМ-2022.

9 ноября: США, Уэльс, Швейцария, Хорватия, Франция.

10 ноября: Англия, Бельгия, Германия, Португалия, Польша.

11 ноября: Испания, Сенегал, Нидерланды.

12 ноября: Южная Корея.

13 ноября: Аргентина, Канада.

14 ноября: Мексика, Марокко, Гана, Тунис.

*Материал обновляется

Группа А

Катар

состав будет назван позже

Эквадор

состав будет назван позже

Сенегал

состав будет назван позже

(расширенный состав)

Вратари: Яспер Силлессен («НЕК Неймеген»), Юстин Бейло («Фейеноорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Марк Флеккен («Фрайбург»), Андрис Нопперт («Херенвен»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Митчел Баккер, Джереми Фримпонг (оба — «Байер»), Девин Ренс, Юрриен Тимбер, Дейли Блинд (все — «Аякс»), Свен Ботман («Ньюкасл»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба — «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Паскаль Стрейк («Лидс»), Микки ван де Вен («Вольфсбург»).

Полузащитники: Стивен Бергейс, Стивен Бергвейн, Кеннет Тейлор, Дави Классен (все — «Аякс»), Райан Гравенберх («Бавария»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тен Копмейнерс (оба — «Аталанта»), Хави Симонс, Гус Тиль (оба — ПСВ), Йорди Класи («АЗ»).

Нападающие: Брайан Бробби («Аякс»), Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба — ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд), Ноа Ланг («Брюгге»), Арно Данжума («Вильярреал»).

Футболисты сборной Нидерландов. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Группа В

Англия

состав будет назван позже

Иран

состав будет назван позже

США

состав будет назван позже

Уэльс

состав будет назван позже

Харри Кейн. Фото Global Look Press

Группа С

Аргентина

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).

Саудовская Аравия

состав будет назван позже

Мексика

состав будет назван позже

Польша

состав будет назван позже

Футболисты сборной Аргентины. Фото Global Look Press

Группа D

Франция

состав будет назван позже

(окончательный состав)

Вратари: Мэтт Райан («Копенгаген», Дания), Дэнни Вукович («Централ Коуст Марринерс»), Эндрю Рэдмэйн («Сидней»).

Защитники: Харри Соутар («Стоук Сити», Англия), Милош Дегенек («Коламбус Крю», США), Бэйли Райт («Сандерленд», Англия), Томас Денг («Албирекс Ниигата», Япония), Фран Карачич («Брешиа», Италия), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулс (оба — «Хартс», Шотландия), Азиз Бехич («Данди Юнайтед», Шотландия), Джоэл Кинг («Оденсе», Дания).

Полузащитники: Аарон Муй («Селтик», Шотландия), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули», Германия), Айдин Хрустич («Верона», Италия), Кэмерон Дэвлин («Хартс», Шотландия), Райли Макгри («Миддлсбро», Англия), Киану Баккус («Сент Миррен», Шотландия).

Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн»), Митчелл Дьюк («Фаджано Окаяма», Япония), Джейсон Каммингс, Гаранг Куол (оба — «Централ Коуст Марринерс»), Авер Мабил («Кадис», Испания), Мэттью Лэки («Мельбурн»), Крэйг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мартин Бойл («Хайберниан», Шотландия).

(еще 5 человек будут названы дополнительно)

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Мехле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю).

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейберг («Тоттенхэм», Англия).

Нападающие: Андреас Сков Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).

Тунис

состав будет назван позже

Футболисты сборной Франции. Фото Global Look Press

Группа E

Испания

состав будет назван позже

(окончательный состав)

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ», Франция), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго», Испания).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор», Турция), Хуан Варгас («Мильонариос», Колумбия), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка, ОАЭ), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс», США), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк», США), Рональд Матаррита («Цинциннати», США).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба — «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба — «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба — «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд», Англия), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест», Англия).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон», Мексика), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

Германия

состав будет назван позже

(окончательный состав)

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С-Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»);

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкле Брюгге»).

Футболисты сборной Германии. Фото Global Look Press

Группа F

(расширенный состав)

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»), Доминик Котарски (ПАОК), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Саутгемптон»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Лечче»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Йосип Мишич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Тоттенхэм»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб).

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Антонио Чолак («Рейнджерс»).

Бельгия

состав будет назван позже

Канада

состав будет назван позже

Марокко

состав будет назван позже

Футболисты сборной Хорватии. Фото Global Look Press

Группа G

Бразилия

состав будет назван позже

Сербия

состав будет назван позже

Швейцария

состав будет назван позже

Камерун

состав будет назван позже

Футболисты сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Группа H

(расширенный состав)

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»), Антони Лопеш («Лион»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Силва («Бетис»).

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жуан Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити»), Седрик Суариш («Арсенал»), Тьерри Коррейя («Валенсия»), Антониу Силва («Бенфика»), Данило («Ювентус»), Давид Карму («Брага»), Диого Лейте («Унион»), Домингуш Дуарте («Хетафе»), Фабиу Кардозу, Пепе (оба — «Порту»), Гонсало Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте, Тиагу Джало (оба — «Лилль»), Мариу Руй («Наполи»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Марсель»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д).

Полузащитники: Флорентину, Жоау Мариу («Бенфика»), Вильям Карвалью («Бетис»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Матеус Нунес, Гонсалу Гедеш (все — «Вулверхэмптон»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Ренату Саншеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Сержиу Оливейра («Галатасарай»), Отавио («Порту»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Фабиу Карвалью («Ливерпуль»), Фабио Виейра («Арсенал»), Нуну Сантуш, Тринкан (оба — «Спортинг»), Рикарду Орта («Брага»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнаутед»), Жуан Феликс («Атлетико»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Гонсалвеш, Паулиньо (оба — «Спортинг»), Даниэл Поденсе («Вулверхэмптон»), Рафаэль Леау («Милан»), Андре Силва («Лейпциг»), Бету («Удинезе»), Гонсалу Рамуш («Бенфика»).

Гана

состав будет назван позже

Уругвай

состав будет назван позже

Южная Корея

состав будет назван позже