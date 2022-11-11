Фавориты ЧМ-2022 по футболу: Бразилия или Португалия? Расклады чемпионата мира

«СЭ» называет претендентов на золото, аутсайдеров и тех, кто неожиданно выстрелит в Катаре.

Фавориты

Сборная Бразилии

Сборная Бразилии пропустила всего 10 мячей за последние 28 игр — этот показатель обрисовывает нам команду Тите с непривычной стороны. Еще в 2014 году Дунга пытался слепить из «селесао» надежную сборную, но получилось одновременно скучно и безрезультатно. У Тите другой подход — он уделяет много времени игре в обороне, но параллельно с этим развязывает руки (точнее, ноги) атакующей группе. Неймар, Ришарлисон, Антони, Винисиус, Габи Жезус — каждый из этих парней способен создать остроту на ровном месте. А при подстраховке Каземиро и надежной игре центра обороны это дает волшебный результат. Не просто так именно Бразилию большинство букмекеров называют главным фаворитом турнира в Катаре.

Сборная Франции

Перед Францией стоит задача защитить чемпионский титул, ведь как минимум по составу это одна из сильнейших команд мира. Но в Катаре мы увидим немного другую Францию по сравнению с той, что добивалась успеха в России. Канте и Погба травмированы, а место на острие атаки наверняка займет Карим Бензема. К слову, для форварда «Реала» этот турнир особенно принципиален — маловероятно, что в его карьере будет еще хоть один мундиаль. На Евро-2020 мы увидели, что даже Франция может ошибаться и вылетать от соперников уровня Швейцарии. Способна ли команда Дидье Дешама вновь включить режим монстра?

Сборная Англии

56 лет без побед на чемпионатах мира — слишком длинный срок для страны, позиционирующей себя родоначальницей футбола. Гарет Саутгейт — один из самых успешных тренеров сборной Англии последних десятилетий, однако его команду постоянно ругают за закрытый стиль и нежелание реализовывать по максимуму атакующий потенциал состава. Сейчас у англичан отличное сочетание опыта и молодости. Есть и матерый Кейн, и молодой и голодный до успеха Беллингем. Вопрос, будет ли амбициям команды соответствовать линия обороны, к которой в последнее время все больше вопросов.

Сборная Аргентины

Для «Альбиселесте» главная интрига очевидна — сможет ли команда помочь Месси выиграть такой важный для его наследия чемпионат мира и встать в один ряд с Марадоной? В 2014 году Лео остановился в шаге от трофея, и, по собственному признанию, год не мог прийти в себя. Сейчас у Аргентины не такой звездный, но куда более сбалансированный и надежный при игре у своих ворот состав. У Месси здесь все тот же карт-бланш на творчество, остальные же четко выполняют свои роли для общего успеха. Эта тактика уже принесла плоды — Аргентина выиграла Кубок Америки. Теперь настало время обкатывать схему на самом высоком уровне.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Global Look Press

Сборная Бельгии

Уже с десяток лет ходят разговоры о золотом бельгийском поколении, которое обязано взять хоть один крупный титул. Пока с этим туго, лучшее достижение Бельгии на последних ЧМ — третье место. Команда по-прежнему ломится от избытка звезд в составе, но тот же Азар уже вряд ли тянет на роль одного из лучших футболистов Европы, способного решать исходы матчей на высшем уровне. К слову, сейчас Бельгия — одна из самых опытных сборных на турнире, в том числе по возрасту. Ожидания от команды соответствующие.

Сборная Испании

Золотое поколение испанцев ушло — из старой гвардии, бравшей золото в 2010-м, остался лишь Бускетс. Ноу Луиса Энрике все равно невероятно перспективный состав. Педри, Гави, Фати и Торрес — те, от кого ждут прорыва на международном уровне. Подкреплены амбиции Испании четкой структурой позиционной игры и рядом опытных футболистов. Пока состав испанцев выглядит чуть сыроватым для роли однозначного фаворита на победу в ЧМ (например, так и не решена проблема с забивным форвардом), но все же класс игроков позволяет «Красной фурии» рассчитывать на самые высокие места.

Сборная Германии

Немцы стали одним из главных разочарований ЧМ-2018 — действующие чемпионы мира не смогли даже выйти из группы. Последовавшая отставка Йоахима Лева поставила точку в его эпохе работы со сборной. Бундестим возглавил Ханси Флик, бывший ассистент Лева, сделавший себе имя успехами в «Баварии». Главная фишка новой сборной Германии — ртутная группа атаки с Сане, Хаверцем и Гнабри. Плюс в роли поддержки есть опытнейший Томас Мюллер, а также Джамал Мусиала, которого называют одним из самых талантливых молодых футболистов Европы. Короче говоря, у Германии есть все, чтобы вновь претендовать на победу в турнире. Несмотря на то что в 2022 году результаты у немцев были так себе — всего 2 победы в 8 играх.

Сборная Португалии

Единственным недостатком в биографии Криштиану Роналду является отсутствие победы на чемпионате мира. В Катаре добиться долгожданного успеха ему будут помогать топовые партнеры — в первую очередь Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Жоау Канселу. А ведь можно еще вспомнить Рафаэла Леау, Рубена Диаша, Жоау Феликса, Нуну Мендеша и много кого еще. Состав сборной Португалии просто бомбический — пожалуй, даже сильнее того, который побеждал на чемпионате Европы в 2016-м. Вопрос — сумеет ли Фернанду Сантуш использовать этот потенциал по полной программе?

Криштиану Роналду и Пепе. Фото Global Look Press

Сборная Нидерландов

Легендарный Луи ван Гал готовится к «последнему танцу». Уже известно, что тренер завершит карьеру после чемпионата мира, этот турнир — финальная возможность сделать подарок своей стране. В 2017 году футбольные Нидерланды пережили катастрофу, не сумев отобраться на ЧМ, потому в число фаворитов приписать их можно разве что с натяжкой. Но все голландцы уверенно прошли квалификацию, да и состав помимо звездных ван Дейка и Де Йонга набит качественными игроками. С обороной у Нидерландов порядок — ван Дейк, де Лигт, Аке, де Врей. Вопрос — сможет ли эта команда быть эффективной в нападении? Надежды на спешащего восстановиться после травмы Мемфиса.

Темные лошадки

Сборная США

Американцы заняли третье место в квалификации после Канады и Мексики, но именно от этой команды многие ждут прорыва. США вполне по силам занять второе место в группе после Англии и, обойдя Уэльс с Ираном, пробиться в плей-офф. По крайней мере состав это позволяет — помимо известных Пулишича, Рейны и Маккенни с Дестом тут есть, например, 22-летний атакующий полузащитник «Лидса» Брендон Ааронсон, претендующий на звание открытия турнира. В последние годы футбол в США планомерно развивается, все больше футболистов играет в сильных европейских клубах, так что от национальной сборной ждут чего-то запоминающегося на крупном форуме.

Сборная Польши

Поляки попали на чемпионат мира со скандалом, воспользовавшись баном России, с которой должны были играть в стыковых матчах. Польская сборная регулярно отбирается на международные ивенты, но при Роберте Левандовски еще ни разу не выходила из группы. Сейчас шансы на это неплохие. Задача — обойти Мексику с Саудовской Аравией и вместе с Аргентиной со второго места отправиться в плей-офф.

Футболисты сборной Польши. Фото Global Look Press

Сборная Дании

Датчане очень здорово выступили на Евро-2020, в том числе устроив кошмарный вечер сборной России. В составе все те же лидеры — Шмейхель, Хейбьерг, Кристенсен. А ведь еще вернулся Кристиан Эриксен, чуть не попрощавшийся с жизнью летом прошлого года. Дания — обученная современная команда, способная доставить проблемы кому угодно. Вспомните хоть, как намучились с ними англичане в полуфинале Евро! На ЧМ у датчан все шансы выйти в плей-офф вслед за Францией, для этого просто нужно обойти средненькие сборные Туниса и Австралии.

Сборная Хорватии

Хорватия возглавила свою квалификационную группу, пропустив всего четыре мяча. Эта надежная защита в сочетании с атакующими талантами Луки Модрича, Ивана Перишича и Андрея Крамарича будет представлять угрозу для любого оппонента. Тем не менее, даже несмотря на выход в финал ЧМ-2018, хорватов сложно записать в число фаворитов. В сборной так и не нашли полноценной замены Ракитичу и Манджукичу, а постоянно «выезжать» на Модриче невозможно. В любом случае от команды Златко Далича ждут выход в плей-офф, а там уже многое будет зависеть от соперника.

Сборная Сербии

Еще одна страна с Балкан, от которой можно ждать чего-то интересного. Забавно, что сербы попали в одну группу с Бразилией, как и на прошлом ЧМ. Тогда выйти в плей-офф не получилось, но сейчас у Сербии отличный состав, в котором есть несколько топовых футболистов. В первую очередь это Душан Влахович из «Ювентуса» и Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Большие надежды сербы возлагают и на Александра Митровича, в последние годы забивающего неприлично много, хоть и на уровне чемпионшипа (к слову, прошлой весной побил рекорд лиги по числу голов за сезон — 43 мяча!). Принципиальным для сербов будет противостояние со Швейцарией — скорее всего, именно они будут бороться за то, чтобы выйти из группы вместе с Францией.

Футболисты сборной Сербии. Фото Global Look Press

Сборная Швейцарии

Швейцарцы уже не раз показывали, что способны щелкать по носу топ-сборные. На прошлом Евро выбили Францию, а в квалификации у ЧМ обошли Италию. Герои тут все те же — этнический албанец Джака ведет игру в центре поля, сын нигерийца и математический гений Аканджи курирует оборону, босниец Сеферович отвечает за забитые голы. Ну а в воротах чудеса творит Янн Зоммер, кумир фанатов продвинутой статистики. Эта сборная удивляла всех уже не раз — способна на это и сейчас.

Сборная Уругвая

Уругвай уже давно утвердился в статусе сильнейшей латиноамериканской сборной после Бразилии и Аргентины. Хотя на старте этого отбора у команды возникли проблемы — все наладилось только после смены главного тренера. Форлан, а за ним и Суарес с Кавани прикладывали много усилий для этого. Сейчас Луису и Эдинсону по 35 лет, и ЧМ в Катаре наверняка будет их лебединой песней. Но уругвайцы делают ставку не только на «старичков». Главной фигурой тут грозится стать Федерико Вальверде, набравший фантастическую форму в «Реале». А есть еще и голодный Дарвин Нуньес, и Бентанкур из «Тоттенхэма», и прогрессирующий Оливера из «Наполи». Жалко, что уругвайцам придется обходиться без Рональда Араухо, ключевого игрока обороны. С ним можно было бы претендовать и на дальние стадии плей-офф.

Сборная Южной Кореи

Само собой, все надежды корейцев связаны с фигурой Сон Хын Мина, который сейчас восстанавливается после сложного перелома глазницы. Но португалец Паулу Бенту построил очень динамичную и интересную команду, не завязанную на фигуре главной звезды. Да и новое поколение подтягивается — центральный защитник Ким Мин Дже стал основным в «Наполи», а форвард Хван Хи Чан борется за место в старте «Вулверхэмптона». Дисциплина и талант Сона — вот главные фишки азиатской сборной в Катаре.

Футболисты сборной Южной Кореи. Фото Global Look Press

Загадки

Сборная Эквадора

Эта латиноамериканская сборная неожиданно заскочила на ЧМ, оставив за спиной в квалификации более именитые сборные Чили и Колумбии. Удивительно, но по ходу отбора в зоне Южной Америки больше эквадорцев забила только Бразилия, а пропустили меньше они же и аргентинцы. На первый взгляд команда Эквадора нечем не выделяется, но и тут есть свои интересные игроки: в обороне это перспективные Инчапе и Эступиньян, в атаке — ветеран Эннер Валенсия и лучший бомбардир команды в отборе Микаэль Эстрада. Но особое внимание советуем обратить на опорника «Брайтона» Мойзеса Кайседо, за которым уже охотятся большие европейские клубы.

Сборная Уэльса

Да, валлийцы дошли до полуфинала Евро-2016, но все же это было уже давно — лидеры состарились, а новых звездочек на небосклоне так и не появилось. В любом случае выход на первый чемпионат мира с 1958 года — уже успех для валлийцев. Пока сложно представить Уэльс в плей-офф турнира, но все мы знаем, в какого игрока превращается Гарет Бэйл, когда надевает футболку сборной.

Гарет Бэйл. Фото Global Look Press

Сборная Сенегала

Сенегальцы не очень любят вспоминать свой последний заезд на чемпионат мира. В 2018 году эта сборная стала первой в истории, которая вылетела с турнира по правилу «фэйр-плей» — Япония вышла из группы при равенстве очков только потому, что заработала на две желтые карточки меньше. Но вообще состав позволяет Сенегалу рассчитывать на то, что в Катаре удастся не только реабилитироваться, но и пошуметь. С одной оговоркой — если главная звезда команды Садио Мане успеет поправиться к началу турнира. Конечно же, есть еще Калиду Кулибали и целый набор талантливых футболистов из не последних команд сильных европейских лиг, но Сенегал с Мане и без Мане — две разные команды.

Сборная Ирана

Из-за политических волнений в стране ходили слухи о том, что Иран и вовсе может не поехать на чемпионат мира. К счастью, до Катара эта команда все же доберется. Еще ни разу иранцы не выходили в плей-офф ЧМ. В группе с США, Англией и Уэльсом сделать это будет невероятно сложно, но у Ирана есть находящийся в роскошной форме форвард Мехди Тареми. Ну и не забываем про Сердара Азмуна, который хоть и не имеет регулярной игровой практики в «Байере», но годами был лидером своей сборной.

Сборная Мексики

Не напичканная звездами сборная, при этом на каждом крупном международном турнире устраивающая шоу. Вспомнить хотя бы победу над Германией на ЧМ-2018 или геройства Очоа на мундиале 2014 года. Кстати, Гильермо до сих пор первый номер, так что ждем очередную серию суперсейвов в его исполнении. Главная звезда команды, пожалуй, партнер Хвичи по «Наполи» Ирвинг Лосано. Но вообще Мексика в первую очередь делает ставку на командные взаимодействия, так что главный в этой сборной — тренер Тата Мартино.

Сборная Канады

Канадцы, пожалуй, главная сенсация квалификационного раунда. Команда заняла первое место в зоне Северной Америки, при этом став лидеров по количеству голов и пропустив меньше всех мячей. Главная звезда команды, конечно же, реактивный Альфонсо Дэвис из «Баварии», но вообще канадцы брали свое за счет командной игры и четкого распределения ролей. Эти парни уже доказали, что готовы удивлять. Однако за всю историю сборная Канады еще ни разу не забивала на чемпионатах мира. Пора исправляться!

Футболисты сборной Японии. Фото Global Look Press

Сборная Японии

В 2018 году японцы чуть было не оформили сенсацию:в 1/8 финала вели 2:0 у сборной Бельгии к 69-й минуте, но пропустили три и вылетели. Тогда Япония показала, что готова удивлять. Сложно сказать, способна ли будет на это команда в Катаре — все же слишком серьезные конкуренты в группе. Но в одном можно быть уверенным точно — в раздевалке сборной и на трибунах с японскими фанатами после игры будет идеальная чистота.

Сборная Марокко

Марокканцы в лайт-режиме прошли квалификационную стадию, обыграв сборную Конго в плей-офф. Но в Катаре команде с севера Африки будет очень непросто. В соперниках — Бельгия, Хорватия и способная удивить Канада. У Марокко есть классные футболисты в составе — Хакими прекрасен в играх за «ПСЖ», Буну и Эн-Несири — основные футболисты «Севильи». Ну а главный, конечно же, Хаким Зиеш, все же попавший в заявку после ссоры с главным тренером Халилходжичем. Тем не менее выход из группы для Марокко будет настоящим успехом, учитывая уровень оппозиции.

Аутсайдеры

Сборная Катара

Сборная этой страны впервые участвует в чемпионате мира. Само собой, на правах страны-хозяйки другим способом попасть на мундиаль у этой команды практически не было бы шансов. Это классический андердог, который будет искать свои шансы в контратаках и уповать на благосклонность судей. Обратить внимание советуем на Акрама Афифа, техничного вингера, который без успеха пытался заиграть в ла лиге.

Сборная Саудовской Аравии

Сборная, с которой наша национальная команда проводила матч-открытие чемпионата мира в 2018 году. Саудиты вновь прошли отбор и пробились на крупный турнир, но, как и четыре с лишним года назад, вряд ли кто-то решит делать на них ставку. Команда Эрве Ренара отличается дисциплиной и организацией, но для амбиций на таком уровне текущий состав попросту слаб.

Футболисты сборной Туниса. Фото Global Look Press

Сборная Туниса

От Туниса вряд ли кто-то ожидает подвигов. Эта команда делает ставку на оборону, и ведущую роль в этой линии играет МонтассарТальби, которого болельщики РПЛ могут помнить по выступлениям за «Рубин». Тут есть несколько интересных атакующих футболистов (Схири из «Кельна» или Хазри из «Монпелье»), но эта команда будет сосредоточена в первую очередь на том, чтобы «припарковать» в своей штрафной большущий «автобус».

Сборная Австралии

Когда австралийцы в послематчевой серии пенальти с Перу оформили выход на ЧМ, эмоции были сопоставимы с теми, если бы капитан команды поднял над головой трофей Жюля Риме. Так что для Австралии само попадание в Катар уже праздник. А остальные возможные успехи (победа над Тунисом, например) будут приятными бонусами. Интерес эта команда представляет разве что из-за своей загадочности.

Сборная Коста-Рики

Эта сборная кошмарно начала отбор, одержав всего одну победу в первых семи матчах. Но костариканцы смогли выправить ситуацию и в итоге попали в финальную стадию. Особенно интересно будет наблюдать за игрой Кейлора Наваса, которого в «ПСЖ» бесцеремонно задвинули за спину Доннаруммы. Правда, чтобы набрать хоть одно очко в группе с Испанией, Германией и Японией, Кейлору и его партнерам придется очень серьезно попотеть.

Сборная Камеруна

В Камеруне уже давно не появлялось футболистов уровня Самюэля Это'О, потому и на серьезные успехи команда не претендует. В группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией Камеруну отведена роль аутсайдера, но порой даже команды без ярких индивидуальностей способны преподносить сюрпризы.

Сборная Ганы

На чемпионате мира 2010 года Гана дошла до четвертьфинала, где устроила историческую рубку с Уругваем. Рука Суареса, незабитый пенальти Гьяна на последних минутах — вы все это точно помните. Сейчас у ганцев новые герои. Вместо Салли Мунтари — зажигающий в «Арсенале» Томас Партей, вместо Гьяна — Иньяки Уильямс из «Атлетика». Хватит ли этого, чтобы выйти из группы с Уругваем и Португалией, — большущий вопрос. Но пошуметь эти ребята способны.