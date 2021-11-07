Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре питерцев с «Уралом» — 0:0.

— «Зенит» играл пешком. Видимо, бразильцы пребывали в некотором шоке. Замерзли на Урале (смеется). Они были совсем не похожи на себя.

Футболисты внутренне оказались не готовы к сегодняшнем матчу. Им трудно после «Ювентуса» переключиться на «Урал». Не хватило мотивации. Это видно со стороны. Но вы же должны оставаться профессионалами!

Как можно играть в таком темпе? Дзюба — пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч. Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит. Ребята, так ветераны играют! Конечно, «Зениту» в ближайшем будущем нужно обновлять оборону.

Фол Клаудиньо? Он замерз, не понял, куда попал. Ему еще нужно акклиматизироваться в России. В принципе удаление оправданно. Он же мог нанести травму. Прыгать вперед двумя ногами, отрывая их от земли... Бразилец опаздывал, но пошел до конца. Так что формальный повод у судьи был.

В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает! Если ты видишь, что у полузащитников не получается, двигайся, предлагай себя. Азмун это понял только после перерыва.

Вообще я не увидел скоростной игры «Зенита». Семак явно не ожидал такого от своих подопечных. А какой брак у Караваева? Не может выйти на свой прежний уровень, который был до травмы.

То есть «Зенит» вновь обнажил все свои язвы. Вот вы мне задавали вопрос после игр со «Спартаком» и «Динамо»: «Зенит» — уже чемпион?" Да какое там... Ну вы чего? Рано короновать эту команду. Может быть, питерцы еще и включатся, но сколько они уже пропустили в этом сезоне? В защите-то все плохо! Вспомните фразу Семака о том, что у него невыдающаяся команда. Он, думаете, шутил? Нет, конечно. Это практичный и прагматичный специалист. Молодец, что он произвел замены.

Потенциал у «Зенита», конечно, виден. Даже оставшись вдесятером, по многим показателям превзошли соперника. Но нельзя быть таким медленным. Титулы на тебя не работают. Каждый матч — это совершенно новая жизнь. А когда ты начинаешь ходить пешком по футбольному полю... Чемпионами так точно не становятся.