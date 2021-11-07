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«Дзюба — пешеход, Ловрен не бежит. Так чемпионами не становятся». Орлов — о матче «Урал» — «Зенит»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 17:30
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Артем Дзюба. Фото «СЭ»
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Артем Дзюба. Фото «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов — об игре питерцев с «Уралом» — 0:0.
Урал — Зенит
7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Удаление Клаудиньо. «Зенит» побледнел, Клаудиньо — покраснел. Чемпионы не забили «Уралу»

— «Зенит» играл пешком. Видимо, бразильцы пребывали в некотором шоке. Замерзли на Урале (смеется). Они были совсем не похожи на себя.
Футболисты внутренне оказались не готовы к сегодняшнем матчу. Им трудно после «Ювентуса» переключиться на «Урал». Не хватило мотивации. Это видно со стороны. Но вы же должны оставаться профессионалами!

Как можно играть в таком темпе? Дзюба — пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч. Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит. Ребята, так ветераны играют! Конечно, «Зениту» в ближайшем будущем нужно обновлять оборону.
Фол Клаудиньо? Он замерз, не понял, куда попал. Ему еще нужно акклиматизироваться в России. В принципе удаление оправданно. Он же мог нанести травму. Прыгать вперед двумя ногами, отрывая их от земли... Бразилец опаздывал, но пошел до конца. Так что формальный повод у судьи был.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает! Если ты видишь, что у полузащитников не получается, двигайся, предлагай себя. Азмун это понял только после перерыва.

Вообще я не увидел скоростной игры «Зенита». Семак явно не ожидал такого от своих подопечных. А какой брак у Караваева? Не может выйти на свой прежний уровень, который был до травмы.

7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Главный арбитр матча Игорь Панин показывает желтую карточку Ярославу Ракицкому. «Судья в Екатеринбурге как себя чувствует?» Что говорят о скандале в матче «Урал» — «Зенит»

То есть «Зенит» вновь обнажил все свои язвы. Вот вы мне задавали вопрос после игр со «Спартаком» и «Динамо»: «Зенит» — уже чемпион?" Да какое там... Ну вы чего? Рано короновать эту команду. Может быть, питерцы еще и включатся, но сколько они уже пропустили в этом сезоне? В защите-то все плохо! Вспомните фразу Семака о том, что у него невыдающаяся команда. Он, думаете, шутил? Нет, конечно. Это практичный и прагматичный специалист. Молодец, что он произвел замены.

Потенциал у «Зенита», конечно, виден. Даже оставшись вдесятером, по многим показателям превзошли соперника. Но нельзя быть таким медленным. Титулы на тебя не работают. Каждый матч — это совершенно новая жизнь. А когда ты начинаешь ходить пешком по футбольному полю... Чемпионами так точно не становятся.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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