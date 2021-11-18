«Карпин должен остаться в сборной независимо от результата в стыках». Мнение Романцева

О поражении от Хорватии и будущем национальной команды.

Россия ждет жеребьевку в Цюрихе — 26 ноября там определятся пары стыковых матчей чемпионата мира. О шансах команды Валерия Карпина пробиться в Катар, ошибках в Сплите и будущем сборной в интервью «СЭ» рассказал легендарный тренер Олег Романцев.

— Одни считают матч в Сплите тактическим провалом, другие говорят о невезении. А какова ваша оценка случившегося?

— Сейчас, когда эмоции схлынули и стало ясно, что нам предстоит на пути в Катар, можно спокойно оценить все произошедшее со сборной. А заодно попытаться сделать какие-то выводы на будущее.

Я категорически не согласен с теми, кто считает, что наша команда провалила этот отборочный цикл. Во-первых, он еще не завершен. А во-вторых, еще в самом его начале мало кто думал, что Россия будет бороться в группе за первое место. Ведь тогда она вместе со сборными Хорватии, Словении и Словакии считалась просто одним из возможных претендентов на путевку в Катар.

Конечно, при этом не исключались какие-то сюрпризы от Кипра и даже Мальты. Но то были бы локальные успехи, которые вряд ли могли повлиять на итоговый расклад сил. Так оно и произошло. И как чаще всего бывает в футболе, победила команда, которая по праву считается сильнейшей. А хорваты это подтвердили, опровергнув все разговоры о смене поколений, потерях в составе, отсутствии прежней мощи.

Но и в такой ситуации российская сборная боролась за первое место, которое уступила лишь в последний момент. К тому же не считаю ее выступление плохим еще и по целому ряду объективных причин, о которых Карпин не говорит.

— Что вы имеете в виду?

— То, что у нового тренерского штаба фактически не было времени на подготовку, оценку истинных возможностей футболистов, с которыми предстояло выстраивать игру и решать задачу. Что не мешало обвинять команду в невысокой физической готовности и недостаточно отлаженных игровых связях. Кроме того, никто не отменял старую футбольную истину: какие клубы — такая и сборная.

— В одном из интервью Карпин посетовал на то, что не все футболисты выполнили его установку, дав возможность хорватам сыграть настолько хорошо, насколько мы им позволяли. Некоторые восприняли эти слова как проявление слабости.

— После неудачи уважающий свою профессию тренер всегда берет вину на себя. Знаю, что в таких случаях обычно мучаешься вопросом, почему не сумел достучаться до кого-то, убедить в том, что надо было сыграть по-другому. Думаю, нечто похожее испытывал и после ничьей в Белфасте такой мэтр, как Манчини. Хотя все были уверены, что Италия обыграет Северную Ирландию. А теперь чемпионов Европы, как и нас, ждут стыковые матчи. Таков футбол. И все в нем просчитать невозможно.

— Насколько справедливы обвинения в том, что в Сплите сборная поплатилась за ставку на откровенно оборонительный футбол?

— Каждый видит игру так, как ему хочется. Никогда не поверю, что Карпин и Онопко с характерами победителей могли бы отступить от самих себя и поставить задачу играть на ничью. Вспомните, как бились они с командой, побеждая чемпионов мира на «Стад де Франс»!

— Каким вам видится ближайшее будущее этой сборной?

— Думаю, Карпину и его помощникам не следует посыпать голову пеплом. А следует по горячим следам проанализировать случившееся, попытаться еще раз понять причины этой неудачи и идти с командой дальше. Ведь сколько было случаев, когда поражения закаляли команду, делали ее крепче, учили побеждать. Вот почему я считаю, что нынешний тренерский штаб независимо от исхода стыковых матчей должен проработать минимум еще один турнирный цикл и доказать, что уроки Сплита не прошли даром. А пока, как говорил Наполеон, проиграна только битва, но не война.