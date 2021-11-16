Зобнин получил травму в матче против Хорватии и выбыл на три недели

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил мышечное повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1), сообщает официальный сайт московского клуба.

На возвращение полузащитника в строй потребуется около трех недель.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.