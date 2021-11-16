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Зобнин получил травму в матче против Хорватии и выбыл на три недели

17:27
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин получил мышечное повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1), сообщает официальный сайт московского клуба.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

На возвращение полузащитника в строй потребуется около трех недель.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-11-16-zobnin_poluchil_povrezhdeniye_v_matche_protiv_khorvatii/

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