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РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

16:49
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста после поражения от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Данни Маккели Хессел Стегстра Ян де Врис
ВАР
ван Руперти

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной команды основывается на том, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам встречи с Хорватией», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, что после встречи с Хорватией Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить национальную команду к стыковым играм.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4515269-rfs-vystupil-s-zayavleniem-na-fone-informacii-o-vozmozhnom-uhode-karpina-iz-sbornoj-rossii.html

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