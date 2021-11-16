РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением на фоне слухов о возможном уходе главного тренера сборной России Валерия Карпина со своего поста после поражения от Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Позиция РФС по контракту главного тренера национальной команды основывается на том, что соглашение, заключенное с тренером и его штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам встречи с Хорватией», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе РФС.

Напомним, что после встречи с Хорватией Карпин заявил, что не уверен, сможет ли психологически подготовить национальную команду к стыковым играм.

По итогам отборочного турнира сборная России заняла второе место в группе H и сыграет в стыковых матчах за право принять участие в чемпионате мира. Первый соперник национальной команды станет известен 26 ноября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.