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Куртуа попросил прощения у болельщиков за неудачное выступление сборной Бельгии на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа обратился к болельщикам и попросил прощения за неудачное выступление команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«Наш вылет с чемпионата мира все еще причиняет боль, и пройдет какое-то время, прежде чем это чувство уйдет.

Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и особенно Роберто Мартинеса за все это время вместе.

Мы просим прощения у всех болельщиков, которые всегда с нами. Мы можем только пообещать вам, что приложим все силы, чтобы попробовать еще раз. Спасибо вам за вашу поддержку», — написал Куртуа в Twitter.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в 21-м веке не смогли выйти из группы на крупных чемпионатах (мира и Европы).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Тибо Куртуа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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