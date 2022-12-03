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Сербия — Швейцария: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Швейцарии обыграли команду Сербии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 3:2.

В составе победителей мячи забили Джердан Шакири, Брель Эмболо и Ремо Фройлер.

У сербов голами отметились Александар Митрович и Душан Влахович.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Сербия — Швейцария

Команда Швейцарии набрала 6 очков в трех матчах группового этапа и, заняв второе место в группе, стала участником 1/8 финала, где сыграет с португальцами. Сборная Сербии с 1 очком завершила турнир.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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