Завершился первый этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Розыгрыш 500 тысяч рублей продолжается!

2 декабря после окончания группового турнира на чемпионате мира завершился первый этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. В течение двух недель участники угадывали счета и исходы матчей и боролись за призы. Итоговый рейтинг можно посмотреть здесь.

Сегодня начался второй этап конкурса, в котором каждый участник вне зависимости от времени регистрации будет стартовать с нулем очков. Так что если вы еще не начали играть, самое время это сделать.

Условия просты: переходи на страницу конкурса и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет в 1/8 финала участники получат 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. В 1/4 финала число очков умножается на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в матчах за медали — на 4 (20-12-4).

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022