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Словения — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча

11 октября, 09:00
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 октября в Мариборе сборная России сыграет против Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».

Сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. 8 октября команда Валерия Карпина выиграла у Словакии (1:0).

Словения с 10 баллами располагается на третьей строчке в группе.

Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия — здесь.

Словения — Россия

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

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Сергей Баюшкин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры