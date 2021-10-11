Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
- Когда играет сборная России со Словенией?
- Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
- Где играет сборная России против Словении: город и какие погодные условия?
- Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией
- Состав сборной Словении на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
- Кто капитан сборной России?
- Кто капитан сборной Словении?
- Кто главный тренер сборной России?
- Кто главный тренер сборной Словении?
- Кто фаворит матча Словения — Россия: прогноз
- Кто будет судить матч Словения — Россия?
- Когда будет следующий матч сборной России?
- С кем играет сборная России в следующем матче?
- Турнирная таблица группы H
Когда играет сборная России со Словенией?
11 октября 2021 года, в понедельник, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Игра пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт». Общая вместимость арены составляет 12 994 зрителя.
Прямая онлайн-трансляция встречи Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ».
Матч Словения — Россия в прямом эфире покажут на канале «Россия 1». Видеотрансляция начнется в 21.35 по московскому времени.
Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
Матч Словения — Россия начнется в 21.45 по московскому времени 11 октября 2021 года.
Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H — Хорватия — Словакия (Осиек, 21.45).
Где играет сборная России против Словении: город и какие погодные условия?
В Мариборе в понедельник российская сборная по футболу проведет игру отбора ЧМ-2022 против Словении.
Численность населения Марибора составляет примерно 95 тысяч человек. Это второй город по величине в Словении.
11 октября в Мариборе ожидается от +7 до +13 градусов Цельсия. Возможен дождь.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией
Российская национальная команда готовится к игре против словенцев в составе из 25 игроков.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией:
Вратари
· Маринато Гильерме («Локомотив»)
· Матвей Сафонов («Краснодар»)
· Андрей Лунев («Байер», Германия)
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА)
· Георгий Джикия («Спартак»)
· Максим Осипенко («Ростов»)
· Алексей Сутормин («Зенит»)
· Дмитрий Чистяков («Зенит»)
· Сергей Терехов («Сочи»)
· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)
· Арсен Адамов («Урал»)
· Илья Самошников («Рубин»)
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»)
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)
· Александр Ерохин («Зенит»)
· Далер Кузяев («Зенит»)
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)
· Арсен Захарян («Динамо»)
· Даниил Фомин («Динамо»)
· Зелимхан Бакаев («Спартак»)
· Ильзат Ахметов (ЦСКА)
· Даниил Глебов («Ростов»)
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»)
· Антон Заболотный (ЦСКА)
· Гамид Агаларов («Уфа»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 135,70 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября Россия расположена на 37-й строчке.
Состав сборной Словении на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией
Вратари
· Ян Облак («Атлетико»)
· Вид Белец («Салернитана»)
· Игор Векич («Пасуш де Феррейра»)
Защитники
· Миха Мевля («Аланьяспор»)
· Петар Стоянович («Эмполи»)
· Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»)
· Миха Блажич («Ференцварош»)
· Жан Рогель («Тироль»)
· Жан Карничник («Мура»)
· Жан Колманич («Остин»)
Полузащитники
· Яка Бийол (ЦСКА)
· Ясмин Куртич (ПАОК)
· Домен Чрнигой («Венеция»)
· Лео Стуляц («Эмполи»)
· Санди Ловрич («Лугано»)
· Йон Горенц-Станкович («Штурм»)
· Адам Гнезда-Черин («Риека»)
· Тими Макс Элшник («Олимпия»)
· Беньямин Вербич («Динамо» Киев)
Нападающие
· Йосип Иличич («Аталанта»)
· Андраж Шпорар («Мидлсбро»)
· Лука Захович («Погонь»)
· Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)
· Давид Тиянич («Гезтепе»)
Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словении в 123,80 миллиона евро.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября словенцы занимают 64-е место.
Zadnji trening pred tekmo z Rusijo ?? v Ljudskem vrtu.— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 10, 2021
??? https://t.co/BCzahz0IyY#SrceBije ?? #WCQ pic.twitter.com/E71tMDGY92
Кто капитан сборной России?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов.
1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев.
В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 10 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 8 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека, по версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 10 матчей за «Локо» и забил 6 голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.
На счету 28-летнего Кузяева в сезоне-2021/22 12 игр в составе «Зенита», 2 гола и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2023-го.
Кто капитан сборной Словении?
Голкипер Ян Облак является капитаном сборной Словении. 28-летний вратарь выступает за свою национальную команду с 2012 года. На его счету 35 игр и 25 пропущенных мячей.
Облак играет за «Атлетико» с 2014-го. Вместе с мадридским клубом он становился чемпионом Испании-2020/21, выигрывал Суперкубок Испании-2014, а также побеждал в Лиге Европы-2017/18. В составе «матрасников» вратарь завоевал Суперкубок УЕФА-2018.
Облак пять раз признавался футболистом года в Словении (2015, 2016, 2017, 2018, 2020).
Ранее Облак также выступал за «Бенфику», «Риу Аве», «Лейрию», «Олимпию» и другие клубы.
Кто главный тренер сборной России?
Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.
Вместе со сборной России он провел четыре матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых его команда выиграла трижды и один раз сыграла вничью. При этом россияне не пропустили ни одного гола за четыре последние встречи.
Ранее в течение четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).
За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».
На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.
За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.
Кто главный тренер сборной Словении?
Матьяж Кек является главным тренером сборной Словении. 60-летний словенский специалист занимает этот пост с 2018 года.
Ранее Кек работал в «Риеке», «Аль-Иттихаде» и «Мариборе». Он также тренировал словенскую сборную с 2007-го по 2011-й. В тот период он вывел свою команду на ЧМ-2010. В стыковых матчах словенцы оказались сильнее России (2:2 — общий счет, прошли по гостевому голу).
Кек трижды становился чемпионом Словении, когда руководил «Марибором». С «Риекой» выигрывал чемпионат Хорватии-2016/17.
За свою профессиональную карьеру футболиста провел более 100 матчей. Играл за «Марибор» и ряд австрийских команд.
Danes svoj 60. rojstni dan praznuje selektor slovenske nogometne reprezentance Matja? Kek! Vse najbolj?e, Matja?! ??? #SrceBije pic.twitter.com/Azt1Md0MlE— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 9, 2021
Кто фаворит матча Словения — Россия: прогноз
Небольшим фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2022 является сборная Словении. Букмекеры отдают незначительное преимущество словенцам в поединке с Россией.
В своей истории команды встречались между собой шесть раз, из них три победы на счету России, две — у Словении, и один матч завершился вничью.
27 марта 2021-го в последний раз россияне играли против Словении. Тогда команда под руководством Станислава Черчесова оказалась сильнее соперника (2:1).
Кто будет судить матч Словения — Россия?
8 октября 2021 года матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия будет судить португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.
Ассистентами станут его соотечественники Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный судья — Густаву Коррея, ВАР — Жоау Пиньейру, AВАР — Угу Мигел.
Mundial 2022: Artur Soares Dias apita Eslov?nia-R?ssiahttps://t.co/WSei86lsSY pic.twitter.com/pgy8cALBlC— maisfutebol (@maisfutebol) October 9, 2021
Когда будет следующий матч сборной России?
Следующий матч сборная России проведет на своем поле 11 ноября 2021 года. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. Точное место проведения игры пока не определено.
С кем играет сборная России в следующем матче?
Сборная России сыграет против Кипра в следующем матче отбора ЧМ-2022. Киприоты располагаются на 6-й строчке в группе H после 7 туров с 7 очками.
В рейтинге ФИФА от 16 сентября Кипр занимает 103-е место.
4 сентября в Никосии россияне выиграли у Кипра (2:0). В составе нашей национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
О
|
М
|
1. Хорватия
|
7
|
16
|
11 — 1
|
2. Россия
|
7
|
16
|
11 — 4
|
3. Словения
|
7
|
10
|
8 — 7
|
4. Словакия
|
7
|
9
|
7 — 6
|
5. Мальта
|
7
|
4
|
6 — 15
|
6. Кипр
|
7
|
4
|
1 — 11
Ознакомиться с подробным гидом о европейском отборе ЧМ-2022 можете здесь.
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