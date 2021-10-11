Ответы на частые вопросы о важнейшей игре для команды Валерия Карпина в Мариборе.

Когда играет сборная России со Словенией?

11 октября 2021 года, в понедельник, сборная России проведет матч группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Игра пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт». Общая вместимость арены составляет 12 994 зрителя.

Прямая онлайн-трансляция встречи Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ».

Матч Словения — Россия в прямом эфире покажут на канале «Россия 1». Видеотрансляция начнется в 21.35 по московскому времени.

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия

Матч Словения — Россия начнется в 21.45 по московскому времени 11 октября 2021 года.

Параллельно с россиянами в это время сыграют их соперники по группе H — Хорватия — Словакия (Осиек, 21.45).

Где играет сборная России против Словении: город и какие погодные условия?

В Мариборе в понедельник российская сборная по футболу проведет игру отбора ЧМ-2022 против Словении.

Численность населения Марибора составляет примерно 95 тысяч человек. Это второй город по величине в Словении.

11 октября в Мариборе ожидается от +7 до +13 градусов Цельсия. Возможен дождь.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией

Российская национальная команда готовится к игре против словенцев в составе из 25 игроков.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией:

Вратари

· Маринато Гильерме («Локомотив»)

· Матвей Сафонов («Краснодар»)

· Андрей Лунев («Байер», Германия)

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА)

· Георгий Джикия («Спартак»)

· Максим Осипенко («Ростов»)

· Алексей Сутормин («Зенит»)

· Дмитрий Чистяков («Зенит»)

· Сергей Терехов («Сочи»)

· Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция)

· Арсен Адамов («Урал»)

· Илья Самошников («Рубин»)

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»)

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

· Александр Ерохин («Зенит»)

· Далер Кузяев («Зенит»)

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

· Арсен Захарян («Динамо»)

· Даниил Фомин («Динамо»)

· Зелимхан Бакаев («Спартак»)

· Ильзат Ахметов (ЦСКА)

· Даниил Глебов («Ростов»)

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»)

· Антон Заболотный (ЦСКА)

· Гамид Агаларов («Уфа»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость игроков сборной России в 135,70 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября Россия расположена на 37-й строчке.

Состав сборной Словении на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Состав сборной Словении на матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Вратари

· Ян Облак («Атлетико»)

· Вид Белец («Салернитана»)

· Игор Векич («Пасуш де Феррейра»)

Защитники

· Миха Мевля («Аланьяспор»)

· Петар Стоянович («Эмполи»)

· Юре Балковец («Фатих Карагюмрюк»)

· Миха Блажич («Ференцварош»)

· Жан Рогель («Тироль»)

· Жан Карничник («Мура»)

· Жан Колманич («Остин»)

Полузащитники

· Яка Бийол (ЦСКА)

· Ясмин Куртич (ПАОК)

· Домен Чрнигой («Венеция»)

· Лео Стуляц («Эмполи»)

· Санди Ловрич («Лугано»)

· Йон Горенц-Станкович («Штурм»)

· Адам Гнезда-Черин («Риека»)

· Тими Макс Элшник («Олимпия»)

· Беньямин Вербич («Динамо» Киев)

Нападающие

· Йосип Иличич («Аталанта»)

· Андраж Шпорар («Мидлсбро»)

· Лука Захович («Погонь»)

· Беньямин Шешко («Ред Булл Зальцбург»)

· Давид Тиянич («Гезтепе»)

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Словении в 123,80 миллиона евро.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 16 сентября словенцы занимают 64-е место.

Кто капитан сборной России?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ранее сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов.

1 сентября в игре против Хорватии (0:0) с капитанской повязкой в составе россиян на поле вышел защитник Георгий Джикия. 4 сентября во встрече с Кипром (2:0) капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 7 сентября в матче с Мальтой (2:0) им стал форвард Федор Смолов. 8 октября в игре со Словакией (1:0) с капитанской повязкой был хавбек Далер Кузяев.

В текущем сезоне 27-летний Джикия провел 10 матчей за «Спартак» и сделал одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми действует до конца мая 2024-го с возможностью продления на еще один сезон. Transfermarkt оценивает его в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Баринов принял участие в 8 играх за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца июня 2023 года. Стоимость хавбека, по версии Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний Смолов сыграл 10 матчей за «Локо» и забил 6 голов. Его контракт с московским клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро.

На счету 28-летнего Кузяева в сезоне-2021/22 12 игр в составе «Зенита», 2 гола и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 8 миллионов евро. Его соглашение с сине-бело-голубыми истекает в конце июня 2023-го.

Кто капитан сборной Словении?

Голкипер Ян Облак является капитаном сборной Словении. 28-летний вратарь выступает за свою национальную команду с 2012 года. На его счету 35 игр и 25 пропущенных мячей.

Облак играет за «Атлетико» с 2014-го. Вместе с мадридским клубом он становился чемпионом Испании-2020/21, выигрывал Суперкубок Испании-2014, а также побеждал в Лиге Европы-2017/18. В составе «матрасников» вратарь завоевал Суперкубок УЕФА-2018.

Облак пять раз признавался футболистом года в Словении (2015, 2016, 2017, 2018, 2020).

Ранее Облак также выступал за «Бенфику», «Риу Аве», «Лейрию», «Олимпию» и другие клубы.

Кто главный тренер сборной России?

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.

Вместе со сборной России он провел четыре матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022, в которых его команда выиграла трижды и один раз сыграла вничью. При этом россияне не пропустили ни одного гола за четыре последние встречи.

Ранее в течение четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.

Кто главный тренер сборной Словении?

Матьяж Кек является главным тренером сборной Словении. 60-летний словенский специалист занимает этот пост с 2018 года.

Ранее Кек работал в «Риеке», «Аль-Иттихаде» и «Мариборе». Он также тренировал словенскую сборную с 2007-го по 2011-й. В тот период он вывел свою команду на ЧМ-2010. В стыковых матчах словенцы оказались сильнее России (2:2 — общий счет, прошли по гостевому голу).

Кек трижды становился чемпионом Словении, когда руководил «Марибором». С «Риекой» выигрывал чемпионат Хорватии-2016/17.

За свою профессиональную карьеру футболиста провел более 100 матчей. Играл за «Марибор» и ряд австрийских команд.

Danes svoj 60. rojstni dan praznuje selektor slovenske nogometne reprezentance Matja? Kek! Vse najbolj?e, Matja?! ??? #SrceBije pic.twitter.com/Azt1Md0MlE — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 9, 2021

Кто фаворит матча Словения — Россия: прогноз

Небольшим фаворитом матча отборочного турнира ЧМ-2022 является сборная Словении. Букмекеры отдают незначительное преимущество словенцам в поединке с Россией.

В своей истории команды встречались между собой шесть раз, из них три победы на счету России, две — у Словении, и один матч завершился вничью.

27 марта 2021-го в последний раз россияне играли против Словении. Тогда команда под руководством Станислава Черчесова оказалась сильнее соперника (2:1).

Кто будет судить матч Словения — Россия?

8 октября 2021 года матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия будет судить португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем.

Ассистентами станут его соотечественники Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный судья — Густаву Коррея, ВАР — Жоау Пиньейру, AВАР — Угу Мигел.

Когда будет следующий матч сборной России?

Следующий матч сборная России проведет на своем поле 11 ноября 2021 года. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. Точное место проведения игры пока не определено.

С кем играет сборная России в следующем матче?

Сборная России сыграет против Кипра в следующем матче отбора ЧМ-2022. Киприоты располагаются на 6-й строчке в группе H после 7 туров с 7 очками.

В рейтинге ФИФА от 16 сентября Кипр занимает 103-е место.

4 сентября в Никосии россияне выиграли у Кипра (2:0). В составе нашей национальной команды отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

Турнирная таблица группы H

Группа H И О М 1. Хорватия 7 16 11 — 1 2. Россия 7 16 11 — 4 3. Словения 7 10 8 — 7 4. Словакия 7 9 7 — 6 5. Мальта 7 4 6 — 15 6. Кипр 7 4 1 — 11

Ознакомиться с подробным гидом о европейском отборе ЧМ-2022 можете здесь.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы