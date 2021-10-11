В понедельник, 11 октября, прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Европе.

Сборная России в Мариборе победила Словению.

Сборная Германии вышла на ЧМ-2022.

Группа H

Словения — Россия — 1:2 (1:2)

Голы: Дивеев, 28 (0:1). Джикия, 32 (0:2). Иличич, 40 (1:2).

Словения: Облак, Мевля, Балковец, Карничник (Рогель, 86), Иличич, Куртич, Вербич (Шешко, 53), Ловрич, Бийол, Гнезда Черин (Захович, 86), Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Кудряшов, Джикия, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Миранчук (Захарян, 78), Кузяев, Баринов, Фомин (Чистяков, 86), Бакаев (Ерохин, 86), Смолов (Заболотный, 78).

Предупреждения: Шпорар, 1. Гнезда Черин, 27. Сутормин, 42. Вербич, 51. Бийол, 77. Рогель, 90+2. Ловрич, 90+6.

Судьи: Артур Диаш. Паулу Суареш, Руй Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Жуан Пиньейру. Угу Мигел (оба — Португалия).

11 октября. Марибор. Стадион «Людски врт».

Кипр — Мальта — 2:2 (1:0)

Голы: Папулис, 7 (1:0). З.Мускат, 53 (1:1). П.Сотириу, 80 (2:1). Дегабриэле, 90+8 (2:2).

Кипр: Михаил, Антониадес, Димитриу (Псалтис, 86), Иоанну, Андреу (Питтас, 78), К.Сотириу, Кастанос, Кириаку (Гогич, 79), П.Сотириу, Папулис (Панайоту, 85), Лоизу (Какуллис, 60).

Мальта: Бонелло (Галеа, 82), Борг (Шо, 57), З.Мускат, Аттард, Пепе, Камензули, Теума, Каруана (Пизани, 46), Греч (Дегабриэле, 70), Монтебелло, Мбонг (Димеч, 70).

Предупреждения: Димитриу, 58. Теума, 81. П.Сотириу, 90+1. Иоанну, 90+7.

Судья: Хиглер (Нидерланды).

11 октября. Ларнака. Стадион «АЕК Арена»

Хорватия — Словакия — 2:2 (1:2)

Голы: Шранц, 20 (0:1). Крамарич, 25 (1:1). Хараслин, 45 (1:2). Модрич, 71 (2:2).

Хорватия: Ливакович, Вида, Баришич, Станишич (Ливая, 67), Гвардиол, Модрич, Перишич, Брозович, Пашалич (Брекало, 60), Иванушец (Влашич, 46), Крамарич (Сучич, 85).

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Ханцко, Гамшик (Беро, 41), Куцка (Ирка, 85), Грошовски, Хараслин (Кошельник, 72), Шранц, Алмаси.

Предупреждения: Куцка, 69. Родак, 70. Шранц, 80. Ханцко, 89. Баришич, 90.

Судья: Хацеган (Румыния).

11 октября. Осиек. Стадион «Gradski vrt».

Группа Е

Белоруссия — Чехия — 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 22 (0:1). Хложек, 65 (0:2).

Белоруссия: Павлюченко, Бегунов, Печенин, Юденков, Быков, Седько, Эбонг, Селява (Садовничий, 46), Климович (Соловей, 78), Антилевский (Р.Лисакович, 68), В.Лисакович.

Чехия: Вацлик, Челустка, Матею, Зима, Виснер, Соучек, Садилек (Змрхал, 88), Пешек (Копиц, 81), Выдра (Павелка, 46), Шик (Крал, 90+2), Хложек (Кухта, 88).

Предупреждения: Быков, 17. Печенин, 24. Хложек, 72. Зима, 73. Юденков, 90.

Судья: Летексье (Франция).

11 октября. Казань. Стадион «Центральный».

Эстония — Уэльс — 0:1 (0:1)

Гол: Мур, 12.

Эстония: Хейн, Тенисте (Ойямаа, 75), Тамм, Кууск, Метс, Пикк (Синявский, 57), Паскочи, Кяйт (Калласте, 82), Зенев (Ващук, 82), Поом, Сорга (Кирсс, 82).

Уэльс: Уорд, К.Робертс (Гантер, 83), Ампаду, Родон, Мефам, Рэмси (Моррелл, 80), Аллен, Уилсон (Джонсон, 83), Джеймс, Мур (Харрис, 71), Томас.

Предупреждения: Пикк, 24. Кяйт, 31. Уилсон, 35. Томас, 55. Кууск, 59. Мур, 64. Аллен, 73.

Судья: Шерер (Швейцария).

11 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

Группа G

Латвия — Турция — 1:2 (0:0)

Голы: Мерих Демирал, 70 — в свои ворота (1:0). Сердар Дурсун, 76 (1:1). Бурак Йылмаз, 90+9 — с пенальти (1:2).

Латвия: Озолс, Дубра, Черномордис, Зюзин (Тарасов, 60), Савалниекс, Юрковскис, Эмсис, Цыганик, Яунземс (Онтужанс, 73), Гутковский (Кроллис, 81), Ульдрикис (Кигурс, 60).

Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Джанер Эркин (Рыдван Йылмаз, 65), Хакан Чалханоглу, Оркун Кекчю (Сердар Дурсун, 66), Керем Актюркоглу (Халил Дервишоглу, 74), Оздемир, Бурак Йылмаз, Дженгиз Юндер.

Предупреждения: Яунземс, 3. Цыганик, 50. Бурак Йылмаз, 57. Тарасов, 87. Озолс, 90+2.

Судья: Экберг (Швеция).

11 октября. Рига. Стадион «Даугава''.

Нидерланды — Гибралтар — 6:0 (3:0)

Голы: ван Дейк, 9 (1:0). Депай, 21 (2:0). Депай, 45+3 (3:0). Дюмфрис, 48 (4:0). Груневелд, 75 (5:0). Мален, 86 (6:0).

Нереализованный пенальти: Депай, 19 (вратарь)

Нидерланды: Бейло, Блинд, де Врей, ван Дейк, Дюмфрис, Вейналдум, Классен, Ф.де Йонг (Вегхорст, 61), Бергхайс (Груневелд, 60), Депай, Ланг (Мален, 78).

Гибралтар: Бэнда, Уайсмэн, Дж.Чиполина (Бритто, 47), Р.Чиполина, Босио (Ронан, 46), Оливеро, Аннесли, Уокер (Бадр, 80), Торилья (Муэли, 88), Валарино, Стич (Кашаро, 62).

Предупреждение: Торилья, 18.

Судья: Мешков (Дмитров).

11 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Норвегия — Черногория — 2:0 (1:0)

Голы: Эль-Юнусси, 29 (1:0). Эль-Юнусси, 90+6 (2:0).

Норвегия: Нюланн, Страндберг, Мелинг, Педерсен, Ханше-Ольсон (Габриэльсен, 88), Меллер Дели (Йонсен, 64), Эль-Юнусси, Эдегор (Грегерсен, 82), Берг, Торстведт (Бериша, 65), Хауге (Эурснес, 46).

Черногория: Шаркич, Томашевич, Радунович (Бечирай, 82), Вуячич, Вешович, Марушич, Косович (Осмаич, 46), Шчекич (Йовович, 76), Янкович, Йоветич, Хакшабанович (Джурджевич, 67).

Предупреждения: Вуячич, 49. Радунович, 63. Марушич, 63. Нюланн, 73. Йовович, 89. Грегерсен, 90+2. Вешович, 90+4.

Удаление: Вешович, 90+4.

Судья: Ковач (Румыния).

11 октября. Осло. Стадион «Уллевол».

Группа J

Исландия — Лихтенштейн — 4:0 (2:0)

Голы: Тоурдарсон, 19 (1:0). Гудмундссон, 35 — с пенальти (2:0). Гудмундссон, 79 — с пенальти (3:0). А.Гудьонсен, 89 (4:0).

Исландия: Оулафссон, Гретарссон (Херманнссон, 32), Сампстед, Бьярнасон, Бьяднасон, Гудмундссон, Тораринссон, Торстейнссон (Балдурссон, 65), Хельгасон (Эллертссон, 65), Кьяртанссон (С.Гудьонсен, 66), Тоурдарсон (А.Гудьонсен, 80).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Малин (М.Марксер, 8), Геппель, Хофер, Грюненфельдер, Хаслер, Вольфингер (Брендле, 84), Зеле (Сейхан Йилдиз, 67), Л.Майер (Н.Фрик, 46), Фроммельт, Я.Фрик (Кардесоглу, 84).

Предупреждения: М.Марксер, 34. Фроммельт, 58.

Удаление: М.Марксер, 63.

Судья: Пападопулос (Греция).

11 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Македония — Германия — 0:4 (0:0)

Голы: Хаверц, 50 (0:1). Вернер, 70 (0:2). Вернер, 73 (0:3). Мусиала, 83 (0:4).

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Ристевски, 77), Алиоски, Велковски, Муслиу, Адеми (Спировски, 29), Николов (Ракип, 58), Эльмас, Чурлинов, Костадинов (Ашковски, 77), Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер, Зюле, Клостерманн, Керер, Раум, Гнабри (Хофманн, 74), Горецка (Вирц, 61), Киммих, Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Хаверц (Адейеми, 62).

Предупреждения: Хаверц, 55. Ристовски, 70.

Судья: Маккели (Нидерланды).

11 октября. Скопье. Стадион «Национальная арена Тоше Проески».

Румыния — Армения — 1:0 (1:0)

Гол: Митрицэ, 26.

Румыния: Ницэ, Кирикеш, Неделчару, Рацю (Маня, 66), Станчу (Неделку, 81), Хаджи (Михайла, 81), Митрицэ (Моруцан, 63), Марин, Чикылдэу, Банку, Кешеру (Иван, 62).

Армения: Юрченко, Ароян, Восканян, Тертерян, Мхитарян, Байрамян (Гелоян, 46), Оганесян, Барсегян (Селаррайян, 46), Григорян (Адамян, 46), Сперцян (Варданян, 77), Удо (Карапетян, 82).

Предупреждения: Барсегян, 38. Сперцян, 65. Ароян, 71. Восканян, 75. Чикылдэу, 84. Михайла, 86. Адамян, 88.

Судья: Орсато (Италия).

11 октября. Бухарест. Стадион «Steaua Stadium».