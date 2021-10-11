Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался в своем Instagram по поводу победного матча 5-го тура группового этапа ЧМ-2022 со сборной Уругвая (3:0).

«Приятно иметь возможность наслаждаться такими моментами, в которых мы живем. Большой триумф! Еще раз спасибо за то, что вы заставляете меня чувствовать. Увидимся в четверг», — написал Месси.

В этом матче 34-летний футболист отметился голом.

Аргентина в 10 турах набрала 22 балла и расположилась на втором месте в группе. Уругвай (16) находится на четвертом месте. Первое место у Бразилии (28).