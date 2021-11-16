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Бэйл получил травму икроножной мышцы в матче Уэльс — Белоруссия

15:48
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Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Белоруссии (5:1), сообщает журналист Карлос Родригес.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E
13 нояб, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
5:1
Белоруссия
Голы
Рэмси, 3 (1:0), Уильямс, 20 (2:0), Рэмси, 50 (3:0), Дэвис, 77 (4:0), Концевой, 87 (4:1), Робертс, 89 (5:1)
Уэльс
Уорд (Хеннесси, 90+1 ) Уильямс Дэвис Родон Робертс Ампаду Аллен Уилсон Рэмси (Моррелл, 71 ) Джеймс (Робертс, 76 ) Бэйл (Джонсон, 46 )
Белоруссия
Черник Печенин Швецов Наумов Юденков (Бахар, 82) Золотов (Эбонг, 71) Селява Яблонский Седько (Антилевский, 60) Лисакович (Концевой, 82) Климович (Юзепчук, 71)
Предупреждения
Ампаду 59  -  Золотов 25, Антилевский 79, Эбонг 83
Судьи
Маурицио Мариани

По информации источника, полузащитник почувствовал дискомфорт в икроножной мышце по ходу встречи, из-за чего был заменен в перерыве.

Отмечается, что Бэйл не примет участие в игре против команды Бельгии и вернется в Мадрид для прохождения медицинское обследования.

В нынешнем сезоне 32-летний валлиец принял участие в трех матчах за «Реал» и забил один мяч.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/carlitosonda/status/1460579800595247105

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