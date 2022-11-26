Полузащитник сборной Камеруна Ондуа сообщил об интересе российских клубов к нему

Полузащитник Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» назвал причину, по которой начал выступать за сборную Камеруна.

У 27-летнего футболиста есть российское гражданство, он является воспитанником московского «Локомотива».

— Несколько лет назад ты провел зимний отпуск в Магаданской области. Куда поедешь отдыхать после катарской жары?

— Первым делом вернусь домой, в Москву. А потом уже посмотрим, что будет. Пока все мысли о чемпионате мира и футболе. Но точно отправлюсь в путешествие по России.

— Российские клубы тебя зовут?

— Сейчас есть интерес, но не готов об этом говорить, пока идет чемпионат мира. Дай бог, чтобы мы прошли дальше. А уже после турнира все обсудим.

— Ты очень долго ждал предложений от сборной России. Если я правильно понимаю, даже отклонял несколько раз вызовы Камеруна.

— Да, так и есть.

— Выбрал Камерун из-за чемпионата мира?

— Скорее всего, так. Чемпионат мира — это мечта любого футболиста.

Помимо «Локомотива», в России Ондуа выступал за ЦСКА и «Анжи». Сейчас он играет в немецком «Ганновере».