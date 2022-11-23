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Сегодня, 10:32

Главчич — о дополнительном времени на ЧМ-2022: «Если такое введут в России — это будет сумасшествие!»

Главчич поделился мнением о дополнительном времени на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Полузащитник «Химок» Неманья Главчич оценил решения арбитров на групповом этапе чемпионата мира-2022 добавлять более десяти минут к матчам.

«Ситуация с добавленным временем на чемпионате мира — это ненормально. Мы сейчас смотрим турнир каждый день. В первом матче Англия — Иран было добавлено 24 минуты. Да, там была травма, но все равно это много. Не понимаю, для чего играть по 100-110 минут — это невозможно. Дополнительное время в любом случае нужно, и у тебя обычно есть максимум семь-десять минут, чтобы добиться победы. Если такое введут в России, то это будет сумасшествие!» — цитирует Главчича Metaratings.ru.

Главный арбитр встречи Англия — Иран на ЧМ-2022 Рафаэл Клаус добавил к основному времени первого тайма 14 минут и 10 минут — ко второму. Однако в добавленное ко второму тайму время был назначен пенальти в ворота сборной Англии. Футболисты провели на поле 117 минут.

Источник: https://metaratings.ru/news/glavchich-o-dobavlennykh-minutakh-na-chm-esli-takoe-vvedut-v-rossii-to-eto-budet-sumasshestvie-1420554/
Чемпионат мира по футболу 2022
Неманья Главчич
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