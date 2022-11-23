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Сегодня, 10:20

У журналиста в Катаре отняли флаг бразильского штата. Его приняли за флаг ЛГБТ

Сергей Разин
корреспондент
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Флаг бразильского штата Пернамбуку.
Фото Depositphotos

Бразильский журналист Виктор Перейра рассказал, что у него отобрали флаг штата Пернамбуку, который приняли за флаг ЛГБТ.

Журналист уточнил, что нес с собой флаг во время того, как покидал стадион после матча группового турнира ЧМ-202 между Аргентиной и Саудовской Аравии (1:2).

«Парень схватил флаг, бросил его на землю и начал топать. Я взял свой телефон, чтобы записать видео, но он выхватил его у меня из рук и сказал, что вернет, только если я удалю видео. Затем прибыл полицейский и попытался вмешаться. Он выхватил телефон у другого парня и приказал мне удалить видео», — приводит слова Перейры Reuters.

На флаге бразильского штата Пернамбуку изображены радуга, крест и звезда.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/brazilian-journalist-world-cup-says-regional-flag-mistaken-lgbtq-symbol-2022-11-22/
Чемпионат мира по футболу 2022
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