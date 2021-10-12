Исполнительница хита «Валера» предложила сделать кричалку для сборной России

Певица Афродита, исполнившая песню «Валера», отреагировала на возросшую популярность трека после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я очень рада за сборную, рада за Валерия Карпина и, конечно же, счастлива, что моя песня прозвучала для Валерия Карпина. Я немного поменяла слова песни, и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: «Валера, Валера — ты сделал сборную первой. Валера, Валера — надежда наша и вера», — цитирует Афродиту «Матч ТВ».

Ранее в сеть попало видео, где главный тренер национальной команды Валерий Карпин в раздевалке танцует под крики своих подопечных. Игроки кричали «Валера!» с акцентом на мелодию из одноименной песни.