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Карпин и игроки сборной России после победы над Словенией спели «Валера, Валера». Видео

Карпин и игроки сборной России спели в раздевалке песню «Валера, Валера»
12 октября, 10:03
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России в своем Instagram выложила видео из раздевалки после победного матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместе с игроками поет песню Афродиты «Валера, Валера».

«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — говорится в сообщении к видео.

Напомним, что голы в этой встрече забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная России при Карпине не проиграла ни одного матча. Команда вышла на первую строчку в отборочной группе Н.

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры