Карпин и игроки сборной России после победы над Словенией спели «Валера, Валера». Видео

Пресс-служба сборной России в своем Instagram выложила видео из раздевалки после победного матча отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Словении (2:1).

В ролике главный тренер национальной команды Валерий Карпин вместе с игроками поет песню Афродиты «Валера, Валера».

«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — говорится в сообщении к видео.

Напомним, что голы в этой встрече забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Сборная России при Карпине не проиграла ни одного матча. Команда вышла на первую строчку в отборочной группе Н.