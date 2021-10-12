ЧМ-2022, отборочный турнир: Украина сыграла вничью с Боснией. Результаты матчей 12 октября
Группа A
Португалия — Люксембург — 5:0 (3:0)
Голы: Криштиану Роналду, 8 — с пенальти (1:0). Криштиану Роналду, 13 — с пенальти (2:0). Бруну Фернандеш, 18 (3:0). Палинья, 69 (4:0). Криштиану Роналду, 87 (5:0).
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 65), Бруну Фернандеш (Гонсалу Гедеш, 80), Бернарду Силва (Матеус Нунес, 80), Палинья (Рубен Невеш, 73), Криштиану Роналду, Андре Силва (Леан, 73).
Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Пинту (Вейга, 87), Янс, Мартинс Перейра, С.Тилль (Боргес Санчес, 46), О.Тилль (Девилль, 46), Баррейро, Родригеш, Синани (Муратович, 87).
Предупреждения: Нуну Мендеш, 22. Мартинс Перейра, 32. Жоау Канселу, 84.
Судья: Бастьен (Франция).
12 октября. Фару. Стадион «Алгарве».
Сербия — Азербайджан — 3:1 (1:1)
Голы: Влахович, 30 (1:0). Махмудов, 45+2 (1:1). Влахович, 53 (2:1). Тадич, 83 (3:1).
Сербия: Райкович, Настасич, С.Митрович, Велькович, Лазович (Младенович, 88), Костич (Радоньич, 75), Груич (Тадич, 66), Лукич, Милинкович-Савич, Йович (А.Митрович, 65), Влахович (Максимович, 88).
Азербайджан: Магомедалиев, Медведев, Гусейнов (Муталлимов, 63), Салахлы, Кривоцюк, Хагверди, Абдуллаев (Нуриев, 73), Махмудов (Мустафаев, 84), Озобич (Алескеров, 74), Гараев, Дадашов (Шейдаев, 74).
Предупреждения: Хагверди, 29. Медведев, 65.
Судья: Ламбрехтс (Бельгия).
12 октября. Белград. Стадион «Райко Митич».
Группа B
Косово — Грузия — 1:2 (1:1)
Голы: Окриашвили, 11 (0:1). Муричи, 45 — с пенальти (1:1). Давиташвили, 82 (1:2).
Косово: Мурич, Алити (Муслия, 86), Ррахмани, Войвода, Дрешевич, Фазлиджи, Целина (Селмани, 86), Халими (Лошай, 74), Рашани (Пакарада, 59), Рашица (Бютюки, 73), Муричи.
Грузия: Лория, Кашия, Двали, Какабадзе, Гиорбелидзе (Азаров, 80), Квеквескири, Окриашвили (Чабрадзе, 72), Гвилия, Кварацхелия (Давиташвили, 72), Лобжанидзе (Мамучашвили, 90), Цитаишвили (Квилитая, 72).
Предупреждения: Дрешевич, 19. Гиорбелидзе, 32. Рашани, 32. Окриашвили, 45+3. Чабрадзе, 88. Ррахмани, 90+3. Пакарада, 90+4.
Судья: Рачковски (Польша).
12 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри».
Швеция — Греция — 2:0 (0:0)
Голы: Форсберг, 59 (1:0). Исак, 69 (2:0).
Швеция: Ульсен, Крафт, Аугустинссон, Линделеф, Даниэльсон, Экдаль (Сванберг, 81), Классон (Каюсте, 81), Куайзон (Март.Ольссон, 87), Форсберг (Дьекереш, 87), К.Ольссон, Исак.
Греция: Влаходимос, Цимикас, Хатзидиакос, Яннулис (Лимниос, 84), Мавропанос, Бухалакис, Андруцос, Сиопис (Пелкас, 72), Бакасетас, Павлидис (Дувикас, 75), Масурас (Тзолис, 71).
Предупреждения: Мавропанос, 58. Бакасетас, 61. Экдаль, 61. Хатзидиакос, 76. Сванберг, 90.
Удаление: Хатзидиакос, 86.
Судья: Штилер (Германия).
12 октября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
Группа C
Болгария — Северная Ирландия — 2:1 (0:1)
Голы: Вашингтон, 35 (0:1). Неделев, 53 (1:1). Неделев, 63 (2:1).
Болгария: Караджов, П.Христов, Турицов, А.Христов, Велковски, Неделев (Янков, 73), Чочев, Десподов (Божиков, 90+2), Б.Цонев (Малинов, 74), Р.Цонев (И.Илиев, 46), А.Илиев (Крастев, 79).
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл, Каткарт, Макнэйр, Флэнаган, Баллард (Макгинн, 82), Брэдли (Джонс, 68), Дэйвис, Магеннис (Даллас, 67), Фергюсон, Томпсон, Вашингтон (Чарльз, 82).
Предупреждения: Баллард, 69. Малинов, 88. Даллас, 88.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
12 октября. София. Стадион «Васил Левски».
Литва — Швейцария — 0:4 (0:3)
Голы: Эмболо, 31 (0:1). Штеффен, 42 (0:2). Эмболо, 45 (0:3). Гавранович, 90+4 (0:4).
Литва: Шеткус, Гирдвайнис (Гашпуйтис, 89), Баравикас, Ласицкас, Шаткус, Бараускас, Сливка (Вербицкас, 47), Мегелайтис (Арманавичюс, 89), Черных (Велюлис, 83), Новиков, Лаукжемис (Казлаускас, 46).
Швейцария: Зоммер, Родригес (Гарсия, 46), Шер, Видмер, Эльведи, Шакири (Гавранович, 76), Штеффен (Фасснахт, 67), Цубер (Варгас, 68), Фройлер, Соу, Эмболо (Иттен, 89).
Судья: Мартинш (Португалия).
12 октября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.
Группа D
Казахстан — Финляндия — 0:2 (0:1)
Голы: Пукки, 45 (0:1). Пукки, 48 (0:2).
Казахстан: Шацкий, Малый, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Куат, Жуков (Тагыберген, 59), Вороговский (Тайкенов, 73), Алип, Васильев (Жаксылыков, 59), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).
Финляндия: Градецки, Гранлунд (Райтала, 78), Хямяляйнен, Иванов, Вяйсянен, Шюллер, Лод (Тэйлор, 90+1), Камара, Ниссиля (Риски, 90+2), Пукки (Валакари, 78), Похьянпало (Йенсен, 33).
Предупреждения: Иванов, 36. Малый, 36. Зайнутдинов, 39. Вороговский, 58.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
12 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
Украина — Босния и Герцеговина — 1:1 (1:0)
Голы: Ярмоленко, 15 (1:0). Ахмедходжич, 77 (1:1).
Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72), Цыганков (Булеца, 82), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 73).
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац (Ковачевич, 90+1), Чивич, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Стеванович, Гояк (Прцич, 58), Хаджиахметович, Налич (Сарич, 58), Джеко, Превляк (Демирович, 82).
Предупреждения: Чивич, 11. Ахмедходжич, 19. Превляк, 64.
Судья: Цвайер (Германия).
12 октября. Львов. Стадион «Арена Львов».
Группа F
Дания — Австрия — 1:0 (0:0)
Гол: Мехле, 53.
Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор, А.Кристенсен, Мехле, Васс (Нергор, 89), Дилэйни (Йенсен, 89), Хейбьерг, Поульсен, Дамсгор (Дольберг, 44), Сков Ольсен (Стрюгер Ларсен, 77).
Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Пош, Триммель, Ильзанкер (Шауб, 72), Забитцер, Лаймер (Кайнц, 84), Гриллич, Кара (Онисиво, 72), Грюлль (Грегорич, 83).
Предупреждения: Васс, 31. Триммель, 47. Забитцер, 90+1.
Судья: Кружляк (Словакия).
12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Фарерские острова — Шотландия — 0:1 (0:0)
Гол: Дайкс, 86.
Фарерские острова: Гестссон, Фере, Йонссон, Давидсен (Кнудсен, 59), Наттестад, Ханссон (Фредериксен, 90+1), Ватнсдаль (Аскхам, 58), Хендрикссон Ольсен, Г.Ватнхамар, Эдмундссон (Ольсен, 90+5), Ролантссон.
Шотландия: Гордон, Хэнли, Робертсон, Тирни, Хендри (Макгрегор, 68), Фрэйзер (Паттерсон, 84), Макгинн, Кристи (Нисбет, 83), Мактоминай, Гилмор (Купер, 88), Дайкс.
Предупреждения: Кристи, 39. Дайкс, 67. Хендрикссон Ольсен, 90+1. Хэнли, 90+2.
Судья: Юг (Словения).
12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».
Израиль — Молдавия — 2:1 (1:0)
Голы: Захави, 28 (1:0). Даббур, 49 (2:0). Николаэску, 90+5 (2:1).
Израиль: Марсиано, Даса (Подгоряну, 87), Абу Ханна (Арад, 46), Менахем, Абу Абаид, Натхо (Кинда, 64), Захави, Биттон, Д.Перец, Даббур (Абада, 74), Соломон.
Молдавия: Аврам, Армаш, Потырнике (Болохан, 11), Жардан, Посмак, Дрос (Спэтару, 63), Рябчук, Ионицэ, Рацэ, Кочук (Гынсарь, 46), Пунтус (Николаэску, 46).
Предупреждения: Рябчук, 45+3. Спэтару, 82. Рацэ, 90+1.
Удаление: Рябчук, 85.
Судья: Трейманис (Латвия).
12 октября. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».
Группа I
Албания — Польша — 0:1 (0:0)
Гол: Свидерски, 77.
Албания: Бериша, Хюсай, Весели, Исмайли, Кумбулла, Роши (Байрами, 77), Траши (Леньяни, 65), Рамадани, Баре (Чокай, 77), Манай, Узуни (Бройя, 58).
Польша: Щенсны, Глик, Беднарек (Хелик, 90+2), Пухач (Берешиньски, 90), Крыховяк, Зелиньски, Давидович, Южвяк (Франковски, 72), Модер (Клих, 46), Левандовски, Букса (Свидерски, 71).
Предупреждения: Исмайли, 34. Букса, 39. Хюсай, 49. Беднарек, 50. Рамадани, 88. Пухач, 90.
Судья: Тюрпен (Франция).
12 октября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре».
Англия — Венгрия — 1:1 (1:1)
Голы: Р.Шоллои, 24 — с пенальти (0:1). Стоунс, 37 (1:1).
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Мингс, Грилиш (Сака, 62), Фоден, Райс, Маунт, Кейн (Абрахам, 76. Уоткинс, 90+2), Стерлинг (Хендерсон, 77).
Венгрия: Гулачи, Него (Болла, 90+2), Ланг, Солои, Кечкеш, Ж.Надь, А.Надь, Собослои (Николич, 90+2), Шафер (Вечеи, 80), Р.Шоллои (Хан, 79), Шен (Холендер, 68).
Предупреждения: Шоу, 23. Шафер, 42. Собослои, 90.
Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).
12 октября. Лондон. Стадион «Уэмбли».
Сан-Марино — Андорра — 0:3 (0:1)
Голы: Пуйоль, 10 (0:1). Морено, 53 (0:2). Фернандес, 89 (0:3).
Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Симончини, М.Баттистини, Грандони, Фаббри, Э.Голинуччи, А.Голинуччи, Чензони (Чеккароли, 68), Муларони (Витаиоли, 60), Томассини (Хирш, 69), Нанни.
Андорра: Альварес, Валес, Сан Николас (Де Паблос, 90), Лловера, Сервос, Алаведра, Пуйоль (Ребес, 90), Морено (М.Виейра, 77), Мартинес (Х.Г.Рубио, 84), Алаэс, Фернандес (Х.Виейра, 90).
Предупреждения: Симончини, 22. Сан Николас, 28. Э.Голинуччи, 63. Чензони, 66. Грандони, 84.
Судья: Халил Умут Мелер (Турция).
12 октября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».
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