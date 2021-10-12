Ветеран ЦСКА считает, что Дзюба и Соболев не должны играть за сборную России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» победу сборной России в гостевой встрече против Словении (2:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Много нового было после мачта со Словакией. Не ожидал, что наши по-настоящему возьмутся за дело. Они почувствовали угрызение совести: на поле нужно впахивать, как Папа Карло, и против Словении все работали на победу, так что претензий ни к кому нет. Особенно по физике игра нашей сборной мне понравилась, хорошая сыгранность. Теперь ждем Кипр, мы их стопроцентно должны победить и как-нибудь сгонять ничью с хорватами, они не в той форме, Модрич уже свое потерял. Верю, что сборная России займет первое место, а Карпин на правильном пути», — сказал Пономарев в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также заслуженный мастер спорта СССР высказался об игре футболистов сборной России.

«Джикия реабилитировался после игры со словаками, ведь после его ошибки в том матче был выход один на один, только Сафонов спас. Матвей и в этой встрече сыграл без нервов и паники. Показалось, что не хватало разнообразия в нападении, но этой сборной Дзюба ни в коем случае не поможет, иначе опять скатимся в навесы и ожидания, когда он сыграет своей башкой. Это смазанная телега, ни Дзюбы, ни Соболева в сборной быть не должно. Да и Сутормин не может быть капитаном, здесь нужно стабильное выступление за команду, с ним приходит авторитет и уважение, а назначать кого попало неправильно», — добавил Пономарев в интервью «СЭ».

После гостевой победы над Словенией сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H квалификации ЧМ-2022. В параллельном матче сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками в активе.