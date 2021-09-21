«Дзюба мощно ответил Карпину». Реакция фанатов на отказ нападающего выступать за сборную России

Решение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на октябрьские отборочные матчи ЧМ-2022 не оставило равнодушных среди болельщиков.

20 сентября был объявлен расширенный состав национальной команды для подготовки к матчам против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября). Дзюба вошел в список из 34 игроков. При этом 21 сентября форвард объявил, что не приедет в сборную, потому что не чувствует себя на все 100 процентов готовым для важных игр. Отдельно он подчеркнул: речь о приостановке международной карьеры не идет.

Новость о таком неожиданном решении форварда вызвала смешанную реакцию у фанатов. Кто-то поддерживает игрока, у которого ранее в «Спартаке» был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

Joe Kazar: «Это решение Дзюбы в любом случае — выигрышное! Если команда выиграет эти матчи, он скажет: поступил правильно, не стал нарушать климат в команде. Если проиграют, расскажет, какой же плохой дядя Валера, что его не упросил вернуться в сборную».

Владислав: «А если бы Дзюба приехал и у них вспыхнул бы конфликт, кому стало бы лучше от этого. Так что правильно сделал, что ушел от греха подальше. Дорогу молодым».

Мартин Бродо: «Дзюба мощно ответил Карпину».

Но многие фанаты не поняли такого поступка Дзюбы и обрушились на него с критикой.

Esilch: «До этого относился к Дзюбе позитивно и никогда плохого не говорил, даже когда проводили разные кампании против него. А теперь только одна мысль: Дзюба поступил как человечишка. Это же сборная. Страна».

Поколение детей лимита



Дзюба отказался от сборной, когда его вызвали. ЧСВ зашкаливает — Рубин 24/7 (@Dontanar) September 21, 2021

Отпетый барабанщик: «Эта история тянется давно, с того момента как Карпин уличил Дзюбу в краже денег у Быстрова. Тогда Валера сказал ему в лоб, что сгноит его по арендам... И тогда деревянный Буратино затаил зло на Карпина на всю жизнь».

Михаил Ахметшин: «Все нормально. Идет смена поколений в сборной. Отказ возрастных футболистов только ускорит омоложение команды талантливой и энергичной сменой в лице Захаряна, Макарова, Тюкавина и других. Катар не самоцель, цель — создать новую, голодную до побед команду».

Мишандос: «Некрасиво и неправильно, это сборная, а отношения — это личное, работу свою надо делать профессионально, а потом вне поля разбирайтесь, всегда поддерживал Дзюбу, но тут перебор».

Дзюба-обидчивая 33 летняя девочка. — Asocial_Network (@juraber1) September 21, 2021

Victorns: «Пора давно поставить крест на этом стоячем игроке, и в сборной ему делать нечего — дайте дорогу молодым».

Vitaliy Kholkin: «Вы все удивляетесь, как будто это в первый раз. Был уже длительный период, когда он регулярно занемогал на матчи сборной, а потом каждый раз как угорелый бегал за клуб».