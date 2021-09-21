Журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной

Экс-журналист «СЭ» Сергей Микулик рассказал о том, как главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на отказ форварда «Зенита» Артема Дзюбы от выступления за сборную в ближайших матчах.

«Прикольно, конечно, сидеть пить кофе с Карпиным в тот момент, когда вдруг выясняется, что Дзюба не готов занимать в сборной чужое место, — написал Микулик в своем Telegram-канале. — Валера только плечами пожал — на то он, собственно, и расширенный список.

— Семин сказал, что ты никого вроде не забыл...

— Я даже вспомнил больше фамилий, чем было нужно — потом же будут сокращения.

— Когда Марио Фернандес объявил тебе о своем решении?

— В конце сбора сели и поговорили — парень не может все время играть на уколах. Его колену реально нужен отдых.

— Когда говорят, что ты должен был как-то встряхнуть игроков после Евро — чушь?

— Полная. К моменту нашей встречи они уже давно забыли про Евро — все были в клубных своих заботах. Нужен был какой-то новый взгляд на команду — ну так он у меня по-любому новый.

— С Черчесовым общался?

— Нет. Зачем и о чем?

— Ты быстро понял, что совмещение невозможно?

— Почти сразу. Если бы «Ростов» шел вверху — было бы, наверное, проще. А так — нет.

— Главное отличие тренера сборной от клубного?

— Тренировок почти нет. Непривычно...».

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).