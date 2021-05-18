Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинское гражданство

Защитник английского клуба «Вулверхэмптон» Макс Килман получил украинский паспорт.

«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, то моя мама была очень счастлива. Она даже захотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся моя семья была рада, что у меня есть украинский паспорт», — сказал Килман в видео на YouTube-канале Влады Седан.

23-летний Килман пока не может играть за сборную Украины из-за правил ФИФА, так как ранее выступал за сборную Англии по футзалу.