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Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинское гражданство

12:36
Макс Килман получил украинский паспорт.
Макс Килман получил украинский паспорт.
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Защитник английского клуба «Вулверхэмптон» Макс Килман получил украинский паспорт.

«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, то моя мама была очень счастлива. Она даже захотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся моя семья была рада, что у меня есть украинский паспорт», — сказал Килман в видео на YouTube-канале Влады Седан.

23-летний Килман пока не может играть за сборную Украины из-за правил ФИФА, так как ранее выступал за сборную Англии по футзалу.

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