Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Пять футболистов по окончании сезона могут покинуть «Волынь»

15:05
Теги:

Вратарь Владислав Леванидов (20 матчей в текущем чемпионате первой лиги), защитник Владислав Приймак (21 матч, 1 гол), а также полузащитники Мишель Нкололо (4 матча, 1 гол), Евгений Протасов (24 матча, 2 гола) и Амбросий Чачуа (18 игр) с 1 июля могут стать свободными агентами. Трудовые соглашения этих футболистов с «Волынью» близятся к завершению, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Команда Василия Сачко занимает 5-е место в Первой лиге, сохраняя призрачные шансы на повышение в классе. 21 мая «Волынь» сыграет в Киеве с «Оболонью».

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.com.ua/

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Главная ошибка — не выбросил из лодки тех, кто греб в другую сторону». Интервью с экс-тренером «Ротора»
Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ
Слуцкий на юбилее исполнил песню группы «Король и Шут»
От изгоя до героя: Казарцева едва не выгнали из судейства, а он спас чемпионат. Как работали арбитры в РПЛ-2020/21

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд