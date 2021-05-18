Пять футболистов по окончании сезона могут покинуть «Волынь»

Вратарь Владислав Леванидов (20 матчей в текущем чемпионате первой лиги), защитник Владислав Приймак (21 матч, 1 гол), а также полузащитники Мишель Нкололо (4 матча, 1 гол), Евгений Протасов (24 матча, 2 гола) и Амбросий Чачуа (18 игр) с 1 июля могут стать свободными агентами. Трудовые соглашения этих футболистов с «Волынью» близятся к завершению, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Команда Василия Сачко занимает 5-е место в Первой лиге, сохраняя призрачные шансы на повышение в классе. 21 мая «Волынь» сыграет в Киеве с «Оболонью».