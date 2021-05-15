Герасименко: «Перед отъездом в «Милан» Шевченко в Киеве не пускали в ночные клубы, а Барези ездил смотреть на него даже в Тернополь»

Бывший футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко в интервью «СЭ» рассказал о том, как молодой Андрей Шевченко в Киеве готовился к отъезду в «Милан», где форвард стал суперзвездой и обладателем «Золотого мяча».

— Как Лобановский работал с молодым Андреем Шевченко, чтобы он стал мировой звездой?

— Сказать, что он прямо с ним персонально работал, не могу. Скорее, объяснял в индивидуальных беседах, как надо вести себя на поле и в быту, чтобы его купил серьезный клуб.

«Милан» его точно «вел» два года, а может, даже и три. Его представители приезжали посмотреть Андрея не только в Киев и на матчи Лиги чемпионов, но и на игры чемпионата Украины, причем на периферию. Тогда сразу после окончания карьеры игрока в «Милане» работал Франко Барези — так однажды его заметили на нашем матче в Тернополе. Все были, мягко говоря, сильно удивлены.

В «Динамо» тоже понимали, что на кону стоят серьезные деньги, каких в клубе еще не видели. Поэтому и охрана от клуба с ним ходила, и в тренажерном зале с ним индивидуально занимались, готовили к отъезду. В последний год в Киеве у него в контракте было жестко и четко прописано, чтобы он не появлялся в ночных клубах, на вечеринках. Называя вещи своими именами, за Шевой следили. И в итоге продали за 25 миллионов долларов.

— Братья Суркисы — люди серьезные. А надо было следить?

— Шевченко и так был парнем серьезным, но тут уже совсем не позволял себе каких-то вольностей, которые могли быть до этого. И клуб, и он сам серьезно отнеслись к возможности такого трансфера.

— Как Шевченко в «Динамо» вел себя по отношению к другим игрокам, в том числе к вам? Звезду не поймал?

— Вообще нет. Вел себя спокойно и скромно. Да и после того, как стал в «Милане» большой величиной, тоже. Давно не виделись — но никто из ребят, которые многого достигли, будь то Шевченко, Ребров или кто-то еще, не ставил себя выше других. Мы все — одной крови.

— У вас есть телефоны Шевченко и Реброва? Можете позвонить им, написать?

— На данный момент нет. Но, если будет надо, спокойно узнаю, позвоню — и мы без вопросов пообщаемся на любую тему.

— Уверены были, что Шевченко в «Милане» заиграет?

— Скажу честно — не думал. Мы вместе тренировались каждый день, и не сказал бы, чтобы Андрей выглядел на голову выше всех. Да, молодой, мощный, бежал, топтал... Но по технике его невозможно было сравнить с тем же Белькевичем. Шева — большой молодец. Вытащил себя на фантастический уровень, что делает ему честь.

(Игорь Рабинер)

Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня