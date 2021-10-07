В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного. Инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сейчас, сообщает «Страна.ua».

По информации местного МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Известно, что нападение произошло после матча киевского «Динамо» и «Шахтера». Наконечный пришел болеть за «Шахтер» — перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфе и маске с символикой клуба.