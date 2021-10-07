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Фанаты избили депутата Киевского горсовета после матча «Динамо» — «Шахтер»

14:56
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В Киеве футбольные болельщики избили депутата городского совета Михаила Наконечного. Инцидент произошел еще 3 октября, но известно о нем стало только сейчас, сообщает «Страна.ua».

По информации местного МВД, депутата били двое футбольных хулиганов, преимущественно по голове. После драки ультрас убежали.

Известно, что нападение произошло после матча киевского «Динамо» и «Шахтера». Наконечный пришел болеть за «Шахтер» — перед матчем он выложил в соцсетях фотографию в шарфе и маске с символикой клуба.

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Иван Шитик все материалы автора

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