Паулу Фонсека отказался благодарить Луческу за работу в «Шахтере»

Бывший тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, почему он не поблагодарил за работу своего предшественника Мирчу Луческу. Ранее румынский специалист публично упрекал его в этом.

«Луческу говорит обо мне пять лет, - сказал Фонсека в интервью Youtube-каналу «Бомбардир». - И всегда не до конца отдает должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу. Но он мою – не до конца. Хочу сказать одно. Реальность такова, что когда мы приехали сюда, он два года не выигрывал чемпионат. Я принял от Луческу такую команду. Тяжело было изменить команду, которая не побеждала, в команду-победителя, которая потом три раза подряд выиграла чемпионат.

Я не взял у Луческу команду, которая побеждала. Я взял команду, которая проиграла два чемпионата. Трансформировать такую команду в ту, что потом трижды стала чемпионом – это сделать непросто. Это было связано не только с игрой. Есть те, кто скажут, что я использовал идеи Луческу. Это скажут те люди, которые ничего не понимают в футболе. Потому что мы радикально трансформировали манеру игры «Шахтера». И моя манера игры не имеет ничего общего с манерой Луческу. И хочу повторить: кто говорит, что я использовал идеи Луческу – тот ничего не понимает в футболе.

Я что, буду благодарить за команду, которая не побеждала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что. Когда мы были вместе, старался с уважением к нему говорить и относиться. Думаю, все то, что он говорил обо мне все эти годы, мог сказать мне в лицо. Ничего такого не сказал».

В 2019 году Фонсека после ухода из «Шахтера» возглавил «Рому», которую покинул по окончании прошлого сезона. Луческу сейчас тренирует киевское «Динамо».