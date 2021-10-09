Бывший форвард «Ливерпуля» Старридж может перейти в украинский клуб в январе
Украинский агент Олег Авдыш рассказал об интересе одного из клубов чемпионата Украины к бывшему нападающему «Ливерпуля» Дэниэлу Старриджу.
«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниэла Старриджа. Причем это не «Динамо» и «Шахтер». Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать», — приводит Metaratings слова Авдыша.
С марта 2020 года Старридж был свободным агентом. 1 октября 2021 года 32-летний англичанин подписал контракт на год с австралийским «Перт Глори».
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