Футбол
Украина
Новости
Премьер-лига Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Украина

Роберто Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»

19:58
Теги:

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение.

 

«Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер», — сказал итальянец в интервью пресс-службе «Шахтера», опубликованном в Instagram клуба 25 мая. — Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно».

Предыдущим клубом 41-летнего итальянского специалиста был «Сассуоло». Его контракт с «горняками» рассчитан на два года.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPTSvYnIiHu

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Турнирные таблицы чемпионата мира-2021 — группы России и Канады на 24 мая
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд