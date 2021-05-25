Роберто Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение.

«Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер», — сказал итальянец в интервью пресс-службе «Шахтера», опубликованном в Instagram клуба 25 мая. — Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно».

Предыдущим клубом 41-летнего итальянского специалиста был «Сассуоло». Его контракт с «горняками» рассчитан на два года.