Роберто Де Дзерби: «Счастлив стать частью такого великого клуба, как «Шахтер»
19:58
Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал свое назначение.
«Я очень рад и счастлив вместе с моим тренерским штабом оказаться тут и стать частью такого великого клуба, как «Шахтер», — сказал итальянец в интервью пресс-службе «Шахтера», опубликованном в Instagram клуба 25 мая. — Для нас это вызов и прекрасная возможность профессионального роста. Мы надеемся, что и тут сможем хорошо выполнить свою работу. Хотим привить команде наше видение футбола и, конечно же, хотим побеждать, поскольку это очень важно».
Предыдущим клубом 41-летнего итальянского специалиста был «Сассуоло». Его контракт с «горняками» рассчитан на два года.
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