В «Шахтере» уверены, что Де Дзерби приведет клуб к большим достижения

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби главным тренером команды.

«Дорогие друзья! Итальянец Роберто Де Дзерби — новый главный тренер ФК «Шахтер», — написал Палкин на своей странице в Facebook. — Роберто — сильный и квалифицированный специалист, который считается одним из самых талантливых и перспективных тренеров Европы.

Он молод и амбициозен, он хочет развиваться, побеждать и завоевывать трофеи. И в этом наши стремления полностью совпадают. Уверен, Де Дзерби сделает «Шахтер» еще сильнее, приведет клуб к новым успехам и большим достижениям! Добро пожаловать, Роберто!»

«Сассуоло» под руководством 41-летнего Де Дзерби занял восьмое место в серии А в прошлом сезоне. Специалист заменил в «Шахтере» португальца Луиша Каштру.