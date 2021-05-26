Гендиректор «Шахтера» высказался о назначении Де Дзерби

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера клуба.

«Это очень престижно. По крайней мере как минимум итальянская и часть европейской прессы, я думаю, каждую неделю будет говорить о нашем клубе, о том, что мы делаем, как мы играем и что у нас происходит. Приезд Де Дзерби, я вас уверяю, привлечет много внимания — сканировать и оценивать нас будет вся Европа. Поэтому для нас это престижно.

Опять же, тренер такого уровня не пришел бы, если бы он реально не видел проект под названием ФК «Шахтер», который сегодня мы имеем. Ему нравится проект, нравится менеджмент, нравится видение футбола нашего президента, тот футбол, который мы показываем, и тот функционал, который имеют все наши футболисты. Все эти факторы сложились воедино, мы подписали двухлетний контракт, и обе стороны счастливы. Когда ты смотришь тот футбол, в который играет Де Дзерби, он заставляет тебя влюбиться в его футбол", — цитирует Палкина официальный сайт клуба со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Предыдущим клубом 41-летнего итальянского специалиста был «Сассуоло». Его контракт с «горняками» рассчитан на два года.