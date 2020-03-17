Президент «Шахтера» окажет финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов сообщил, что профинансирует оборудование и средства индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавируса. Последние матчи чемпионата Украины прошли при пустых трибунах. Сегодня может быть принято решение о его приостановке.

«Коронавирус — это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые, — цитирует Ахметова официальный сайт клуба. — Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам.

Мой фонд первым включился в оказание помощи. И мы не будем стоять в стороне и дальше — мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины и продолжим помогать, пока это будет необходимо.

Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране.

Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 182 424 человек. Умерших — 7155, выздоровевших — 79 433. В России коронавирус диагностирован у 93 человек. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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