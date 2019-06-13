Луиш Каштру: "Моя цель в "Шахтере" – продолжать выигрывать титулы"

Новый главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от работы с донецким клубом. О назначении португальца было объявлено 12 июня, он сменил Паулу Фонсеку.

– Мы следили за "Шахтером" и знаем, что за последние годы команда выиграла много титулов, – цитирует официальный сайт Луиша Каштру. – Паулу Фонсека провел здесь хорошую работу: три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. "Шахтер" – клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь.

– Каковы основные цели вашей команды?

– Продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с "Динамо". Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон.

– В какой футбол будет играть ваш "Шахтер"?

– Я хочу, чтобы он был качественным, атакующим и с большим количеством голевых моментов. Мы должны быть безопасны в обороне, но всегда иметь цель забить. И обязательно нужно, чтобы наши болельщики были довольны. Чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что "Шахтер" с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене.