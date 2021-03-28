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Луческу получил в подарок от «Динамо» Бухарест огромный портрет

21:35
Подарок для Мирчи Луческу. Фото Twitter
Подарок для Мирчи Луческу. Фото Twitter
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Киевское «Динамо» на стадионе им. Валерия Лобановского провело товарищеский матч против «Динамо» из Бухареста (3:0).

Данная контрольная игра была организована благодаря главному тренеру киевлян Мирче Луческу, который ранее возглавляет клуб из Бухареста, переживающий серьезный финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Все собранные средства должны были пойти в пользу команды из Бухареста.

Представители бухарестского «Динамо» решили отблагодарить Мирчу Луческу за помощь, подарив ему огромный портрет с именами 15 тысяч болельщиков, купивших виртуальные билеты на контрольный матч с киевлянами.

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