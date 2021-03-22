Луческу договорился о товарищеском матче между киевским «Динамо» и «Динамо» Бухарест, чтобы помочь румынскому клубу

Киевское «Динамо» проведет товарищеский матч против «Динамо» из Бухареста в рамках благотворительной акции, сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу.

Деньги, которые будут заработаны на реализации билетов, пойдут на оплату долгов румынского клуба.

Футболисты не получили заработную плату в необходимый срок, а потому у «Динамо» из Бухареста могут возникнуть трудности с получением лицензии.

Напомним, что главным тренером киевского «Динамо» является Мирча Луческу, который в свое время играл и тренировал команду из Бухареста.