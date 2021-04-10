Киевское «Динамо» обыграло «Днепр-1» и продолжает лидировать в УПЛ
Голы забивали Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук. Киевляне набрали 52 очка и лидируют в турнирной таблице.
Ранее состоялся матч, в котором «Шахтер» обыграл «Мариуполь» (3:0). Донецкий клуб имеет в активе 45 очков и занимает второе место.
В следующем туре «Шахтер» и «Динамо» сыграют друг с другом.
Чемпионат Украины. Премьер-лига
21-й тур
«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:3 (0:2)
Голы: Мораеш, 34, 78, с пенальти, Соломон, 37.
«Динамо» — «Днепр-1» — 2:0 (0:0)
Голы: Миколенко, 57, Сидорчук, 67.
Удаление: Довбик, 61 («Днепр-1»)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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