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Киевское «Динамо» обыграло «Днепр-1» и продолжает лидировать в УПЛ

19:27
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Голы забивали Виталий Миколенко и Сергей Сидорчук. Киевляне набрали 52 очка и лидируют в турнирной таблице.

Ранее состоялся матч, в котором «Шахтер» обыграл «Мариуполь» (3:0). Донецкий клуб имеет в активе 45 очков и занимает второе место.

В следующем туре «Шахтер» и «Динамо» сыграют друг с другом.

Чемпионат Украины. Премьер-лига

21-й тур

«Мариуполь» — «Шахтер» — 0:3 (0:2)

Голы: Мораеш, 34, 78, с пенальти, Соломон, 37.

«Динамо» — «Днепр-1» — 2:0 (0:0)

Голы: Миколенко, 57, Сидорчук, 67.

Удаление: Довбик, 61 («Днепр-1»)

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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