Корова помешала нарушителям карантина сыграть в футбол

Корова сорвала футбольный матч во время карантина, который пытались провести в райцентре Заречное (Ровенская область, Украина). Об этом сообщает УНИАН.

Сообщается, что животное выбежало на поле после того, как местные футболисты вышли на матч. Игроки начали отгонять корову, но она не спешила покидать поле.

Местные власти заявили, что не имеют претензий к корове, а со спортсменами провели разъяснительную работу о недопустимости проведения соревнований во время карантина из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 163 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 348 человек умерли, выздоровели — 975 926.