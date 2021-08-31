Источник сообщил, что Милевский завершит карьеру

Украинский форвард белорусского происхождения Артем Милевский в ближайшее время завершит карьеру, сообщает Youtube-канал «ТаТоТаке».

Последним клубом футболиста был «Минай». В России он выступал за «Тосно». Наибольшей известности достиг в период выступлений за киевское «Динамо». Также играл за брестское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду».

36-летний нападающий — трехкратный чемпион Украины, четырехкратный обладатель Кубка Украины, трехкратный победитель Суперкубка страны. Чемпион Белоруссии, обладатель Кубка и Суперкубка страны (трижды). Серебряный призер молодежного чемпионата Европы, четвертьфиналист ЧМ-2006.