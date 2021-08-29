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«Шахтер» не сумел обыграть «Минай» в чемпионате Украины

23:19
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В матче шестого тура чемпионат Украины «Минай» и «Шахтер» сыграли вничью (1:1). «Горняки» играли в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Марлона.

«Шахтер» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 13 очков. С 16-ю очками лидирует киевское «Динамо».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

6-й тур

«Минай» — «Шахтер» — 1:1 (0:1)

Голы: Ахмедзаде, 76 — Траоре, 34, с пенальти

Удаления: Кулиев, 90+5 — Марлон, 15, Додо, 90+6

«Десна» — «Верес» — 0:4 (0:4)

Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Клец, 45+1, с пенальти

«Рух» — «Львов» — 1:0 (0:0)

Гол: Ренан, 66, в свои ворота.

Удаление: Карабин («Рух», 90+5)

«Заря» — «Ворскла» — 1:0 (0:0)

Гол: Овусу, 83

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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