«Шахтер» не сумел обыграть «Минай» в чемпионате Украины
23:19
В матче шестого тура чемпионат Украины «Минай» и «Шахтер» сыграли вничью (1:1). «Горняки» играли в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Марлона.
«Шахтер» занимает второе место в УПЛ, имея в активе 13 очков. С 16-ю очками лидирует киевское «Динамо».
Чемпионат Украины. Премьер-лига
6-й тур
«Минай» — «Шахтер» — 1:1 (0:1)
Голы: Ахмедзаде, 76 — Траоре, 34, с пенальти
Удаления: Кулиев, 90+5 — Марлон, 15, Додо, 90+6
«Десна» — «Верес» — 0:4 (0:4)
Голы: Немчанинов, 4, Сергийчук, 25, Пасич, 35, Клец, 45+1, с пенальти
«Рух» — «Львов» — 1:0 (0:0)
Гол: Ренан, 66, в свои ворота.
Удаление: Карабин («Рух», 90+5)
«Заря» — «Ворскла» — 1:0 (0:0)
Гол: Овусу, 83
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