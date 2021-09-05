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Тренер Украины Петраков: «Малиновский обижается, что я не поставил его в состав. Извинился перед ним»

12:22
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал, что извинился перед полузащитником национальной команды Русланом Малиновским за то, что тот не попал в стартовый состав на матч отбора ЧМ-2022 против Франции (1:1).

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы общались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду.

Мне в этой схеме нужны футболисты, у которых есть фланговая скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше», - цитирует Петракова Tribuna.com Украина.

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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