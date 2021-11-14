Глава УАФ: «Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России»
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
«У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России», — сказал Павелко в интервью на YouTube-канале «Радио НВ». — Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России. Александр Васильевич в первый день сказал об этом, и никто его не подталкивал этого делать. Мне импонирует эта жизненная позиция. Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране".
Ранее Петраков заявил, что из-за конфликта на Донбассе не будет вызывать в сборную Украины футболистов из России.
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Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=YT5IUSQN4tI&t=1940s&ab_channel=РадіоНВ
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