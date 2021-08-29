Тренер сборной Украины заявил, что футболистов из России в команде на данный момент быть не может

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что из-за конфликта на Донбасе не будет вызывать в команду игроков из России.

«Вы мне скажите, вот я возьму и вызову футболиста из России — вы же меня порвете, да? Нет? Понимаете, на данный момент, скажу вам откровенно, я не рассматриваю вопрос о вызове игроков из чемпионата России. Поэтому — нет, сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени... Но на данном этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — сказал Петраков на пресс-конференции.

В матчах отбора к ЧМ-2022 сборная Украины сыграет с Казахстаном (1 сентября) и Францией (4 сентября).