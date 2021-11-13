Жена игрока сборной Украины: "Мой мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц"
Анна Зубкова, супруга полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова рассказала, сколько, по ее мнению, должен зарабатывать муж.
«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало,- сказала Зубкова в интервью Youtube-каналу «КраСавіна». - Нормальная зарплата - от 10 тысяч евро. Мне нужно три тысячи, если без дочери. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.
Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве».
25-летний Александр Зубков в текущем сезоне провел 17 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах и забил два мяча при пяти голевых передачах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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