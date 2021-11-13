Жена игрока сборной Украины: "Мой мужчина должен зарабатывать от 10 тысяч евро в месяц"

Анна Зубкова, супруга полузащитника "Ференцвароша" и сборной Украины Александра Зубкова рассказала, сколько, по ее мнению, должен зарабатывать муж.

«Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало,- сказала Зубкова в интервью Youtube-каналу «КраСавіна». - Нормальная зарплата - от 10 тысяч евро. Мне нужно три тысячи, если без дочери. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни. Очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве».

25-летний Александр Зубков в текущем сезоне провел 17 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах и забил два мяча при пяти голевых передачах.