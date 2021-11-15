Роберто Карлос высказался о бразильских игроках «Шахтера»

Бывший игрок сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о том, что в «Шахтере» играет много бразильских футболистов.

«Я смотрю игры «Шахтера», там выступает много моих друзей бразильцев. Рад, что «Шахтер» каждый раз смотрит в сторону Бразилии для поиска новых игроков. Новых бразильских талантов. В «Шахтере» 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков», — цитирует Карлоса пресс-служба «Шахтера».

В чемпионате Украины «Шахтер» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 14 матчах.