Герасименко рассказал об отношении Валерия Лобановского к российским футболистам и к Кубку Содружества

Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко в интервью «СЭ» рассказал об отношении великого тренера Валерия Лобановского к футболистам из России, выступавшим за «Динамо», а также к ежегодному Кубку Содружества, проходившему в Москве и четырежды завершившемуся победой киевлян.

— В конце 90-х — начале нулевых в киевском «Динамо», помимо вас, появилась целая группа россиян.

— Я в 97-м был первым. В 98-м пришли Яшкин, Кормильцев, Серебрянников. Еще позже — Мамедов, с которым мы плотно общались и дружили семьями, Филимонов...

— Последние двое — спартаковцы. Как Лобановский их воспринимал, не подначивал ли с учетом взаимоотношений между клубами в советские времена?

— Если и подначивал, то доброжелательно. Соперничество-то у киевлян и спартаковцев было чисто спортивное, а за пределами поля, как все рассказывают, они дружили. Помню, когда мы приезжали на Кубок Содружества, который каждый год проходил в спорткомплексе «Олимпийский» и манеже ЦСКА, на финалы «Спартак» — «Динамо» (Киев) собирался полный зал, и в прессе эти матчи освещались не слабее еврокубковых. Тот накал страстей хорошо помню — два раза в таких матчах участвовал.

— Лобановский относился к Кубку Содружества не как к товарищеским матчам?

— Нет, очень серьезно! Поэтому из Киева в Москву на время Кубка перегоняли наш фирменный клубный автобус. У нас были свои секьюрити, которые охраняли «Динамо» в гостинице «Украина», где мы всегда останавливались. Один из этажей был полностью за нами, и он находился под постоянным контролем. Как и все, начиная от питания и заканчивая выходами в город.

(Игорь Рабинер)

Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня