Герасименко рассказал о схеме с двумя либеро, которую придумал Лобановский в киевском «Динамо»

Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко рассказал о диковинной схеме с двумя либеро, изобретенной в Киеве Валерием Лобановским в конце XX века.

— Пришли вы в Киев нападающим, а стали — центральным защитником. Да еще по диковинной схеме с двумя либеро, внедренной поздним Лобановским. Что это было?

— Как-то он вызвал меня поговорить: мол, в чемпионате Украины все против киевского «Динамо» наглухо закрываются, играют низко, и если эту оборону не взломать в начале игры, пробить ее очень тяжело. Задумка с двумя либеро на самом деле при обороне была игрой в линию, которую уже чуть позже стали использовать все. Но Лобановский, как обычно, все предвидел.

А объяснял он всегда так, что люди все понимали и не нервничали. Бывали и другие тренеры, у которых происходило по-другому, — фамилии называть не хочу, поскольку сам пришел в эту профессию и корректной такую критику коллег не считаю. Но у Лобановского команде все было ясно от «А» до «Я». Он не нагнетал обстановку, а очень доходчиво объяснял всем и каждому, что нужно делать на поле в конкретный день.

Важным в этой идее были мои подключения из глубины. Соперник сидит низко, все вроде бы перекрыты — и тут я врываюсь, кого-то на себя вытягиваю, и нам становится легче на каком-то участке разыграть лишнего. Защитников в этот момент оставалось трое, а при потере я опускался — и снова было четверо. Попробовали, кажется, в Запорожье, Лобановскому понравилось — я схватил идею на лету, мне не надо было долго объяснять. И потом много раз прибегали к этому варианту. Центральных защитников для такой модели у нас было трое — играл либо с Головко, либо с Ващуком.

— Трудно было заставить себя перейти в защиту после атаки?

— Абсолютно нет. После какого-то периода в «Динамо» я уже находился в таком состоянии, что мог сыграть на любой позиции. Тренировочный процесс у Лобановского был выстроен так, что ты независимо от позиции, на которую тебя ставят, выполнял определенные требования. Не могло быть такого, что, допустим, скажут: «Герасименко, сегодня сыграешь опорного», — и ты за голову хватаешься.

— Но как Лобановскому это удавалось?

— Есть великие люди, которые что-то предвидят.

— Для этого даже слово придумали — визионеры.

— Да. Он, наверное, из их числа. В атаке позволял импровизировать, хотя если ты схватил мяч и побежал всех обыгрывать — это было непозволительно. Но разве это мешало Шевченко, Реброву, Белькевичу забивать красивейшие голы? А в обороне должен был быть строгий порядок, и каждый в команде знал свой маневр.

(Игорь Рабинер)

Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня