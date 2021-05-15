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Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 11:00
Андрей Шевченко (слева). Фото Николай Бочек Алексей Герасименко. Фото ФК «Форте» 1996 год. Алексей Герасименко (с мячом) в сборной России. Фото Дмитрий Солнцев, - Каха Каладзе. Фото Александр Вильф, - Валерий Лобановский. Фото - Валерий Лобановский. Фото Ефим Шаинский Андрей Шевченко (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» «Динамо» (Киев) — «Ювентус». Фото Владимир Тимченко Юрий Калитвинцев. Фото Федор Успенский, «СЭ» Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ» Алексей Герасименко. Фото Федор Успенский, «СЭ» Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Шевченко (слева). Фото Николай Бочек
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Интервью бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной России Алексея Герасименко.

13 мая 2002 года, 19 лет назад, в возрасте всего 63 лет не стало великого тренера Валерия Лобановского. В его киевском «Динамо» разных времен, где собирался весь цвет футбольной Украины, играло не так много россиян — так, из золотого состава 70-х годов вспоминается лишь капитан обладателей Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года Виктор Колотов из Татарстана. В команде, бравшей Кубок кубков в 1986-м, игроков из России не было вовсе.

А в «Динамо» второй половины 90-х и стыка веков, когда Лобановский создал свою последнюю грандиозную команду, дошедшую до полуфинала Лиги чемпионов, самую заметную роль из российских игроков сыграл Алексей Герасименко, продержавшийся там дольше соотечественников — Кормильцева, Яшкина, Серебренникова, Мамедова, Филимонова. Звездный футболист «Ростсельмаша», составивший блестящий треугольник с Дмитрием Лоськовым и Александром Масловым, отыграл в Киеве четыре года, четырежды стал чемпионом Украины и провел 23 матча в Лиге чемпионов. А после окончания карьеры много лет работал в системе «Динамо».

Мы встретились в Краснодаре, где сейчас живет Герасименко, и говорили, конечно, не только о Лобановском. Карьера у уроженца Таганрога и игрока сборной России (пусть в ней на его счету всего семь матчей и один гол), которому в прошлом декабре исполнилось 50, получилась пестрой и помимо Киева: Краснодар, Волгоград, Ростов, Ярославль... Но прежде всего, конечно, речь шла о киевском «Динамо» и ее тренере. На глазах Герасименко превращался в будущую звезду «Милана» Андрей Шевченко, сам он был ценим Лобановским за то, что без потери качества мог играть на четырех позициях, что и делал даже в ЛЧ. И о чем с удовольствием рассказал.

Алексей Герасименко. Фото ФК «Форте»
Алексей Герасименко. Фото ФК «Форте»
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Звали в «Спартак», предлагали космические условия в «Шахтере». Но авторитет Лобановского перевесил

— Как вас из Ростова уже спустя шесть лет после развала СССР занесло в киевское «Динамо» к Валерию Лобановскому? — спрашиваю Герасименко.

— Валерий Васильевич много лет работал и дружил с Юрием Морозовым, который в тот момент работал на одной из руководящих должностей в «Зените». Именно от Морозова, знаю, пошли первые рекомендации насчет меня. Весь сезон 1997 года меня просматривал спортивный отдел киевского «Динамо». Алексей Михайличенко, помню, прилетал. В конце года позвали на переговоры в Киев, а команда уже улетела в Англию на последнюю игру в группе Лиги чемпионов с «Ньюкаслом».

Григорий Суркис при мне позвонил в Англию Лобановскому, передал трубку. Разговор был короткий, но очень конкретный: «Тебя зовут в клуб мирового масштаба, плюс приглашаю лично я. Что тебя еще смущает?» Впечатлило, что такой тренер лично хотел видеть меня в команде — и даже пригласил меня в Ньюкасл на игру. Тогда полететь не удалось, но уже через три недели я был в его распоряжении на сборах. После таких слов смутить не могло уже ничто.

— А что смущало прежде?

— Буквально перед Киевом я ездил разговаривать в донецкий «Шахтер», и вот там предложили действительно космические условия. В «Динамо» тоже было хорошо, но в два раза меньше. А до этого еще в «Спартак»...

— И красно-белые звали?

— Да, и я очень хотел в «Спартак». Но смысл был даже не в том, что там давали еще меньше денег, чем в Киеве. Каким-то не совсем профессиональным был подход со стороны московского клуба. Некоторые детали меня насторожили. Хотя мы с Григорием Есауленко приезжали в Тарасовку к Олегу Романцеву, общались. Интерес ко мне был, но, в отличие от «Шахтера» и киевского «Динамо», разговор был довольно расплывчатый, без конкретики.

— Не из-за этого потом Романцев не вызывал вас в сборную?

— Не думаю. Там одних только нападающих на место в команде претендовало человек десять. Олегу Ивановичу было из кого выбирать.

— Со «Спартаком» понятно, но почему вы в «Шахтер» не пошли? Только из-за Лобановского?

— Не надо забывать, что это был «Шахтер» старого образца — ни «Донбасс-Арены», ни базы. А в Киеве все уже было — плюс это столица, что немаловажно. Плюс Лобановский, плюс ежегодная игра «Динамо» в Лиге чемпионов, о которой я в Ростове мог только мечтать. «Шахтер» же на тот момент только выстраивался. Ринат Ахметов говорил со мной дважды.

Каха Каладзе. Фото Александр Вильф, -
Каха Каладзе. Фото Александр Вильф, —
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Каладзе выбрасывал киевские таблетки в унитаз

— Тяжело ли было привыкнуть к знаменитым нагрузкам Лобановского? Будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов рассказывал мне, что после прихода из одесского «Черноморца» на первом тесте Купера финишировал на круг позже остальных и думал, что его сразу выгонят.

— Поначалу было тяжело. Помню первый сбор в одном из его любимых мест подготовки, немецком Руйте. Готовились к четвертьфиналу Лиги чемпионов с «Ювентусом». В день — по три тренировки. В шесть утра нас будили на зарядку, еще темно было. В 6.30 с тренерами, бывшими знаменитыми игроками Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко, выходили на кросс. Вторая тренировка начиналась в 10.30. А вечером — либо третья, либо игра. Ощущение было, что тренируешься круглосуточно.

Одно время закрадывались мысли, что это не мое и надо идти куда-то в другое место попроще. Но, подумав и стиснув зубы, продолжил работать. И это принесло плоды — все сезоны у Лобановского чувствовал себя очень хорошо и практически не уставал. В чемпионате Украины вообще мог играть три тайма. Ко всему привыкаешь!

Кто-то, конечно, не выдерживал. Помню, как в Киев приехал Александр Глеб, пробыл три дня и свалился так, что его поднять не могли. После чего уехал. Ему тогда было лет 18-19, и он просто физически не смог. И блевали люди, и в снег, помню, Каха Каладзе падал. 2 января бежали тест Купера, у него закружилась голова, и он упал в снег.

— И что было дальше?

— Его чуть протерли — и дальше побежал. Выдержал, поиграл в Киеве и уехал в «Милан» Лигу чемпионов выигрывать. Оно того стоило. Отбор у Лобановского был жесточайший. На первые сборы приезжало 50-60 человек, три поля были заняты, все бегали-прыгали. Кто-то выдерживал, другие уходили.

— Много разговоров ходило про киевскую фармакологию. Но никто никогда не попадался.

— Даже не хочу скрывать — мы пили таблетки. Бывало, меня от них на тренировках почему-то тошнило. Но раз пять-шесть после них я был на допинг-контроле, и он ничего не показывал. Наверное, это была какая-то витаминизация. У нас было по три игры в неделю, надо было восстанавливаться, и без этого было сложно.

— Вы постоянно принимали эти таблетки?

— Иногда да, иногда нет — мне они не очень, как сейчас говорят, заходили. А некоторые, наоборот, «сидели» на них. Но факт в том, что ни один допинг-контроль ничего не показал.

— Были в команде люди, которые эти таблетки втайне выбрасывали в унитаз?

— Каладзе. Мы жили в одном номере, и я видел, как они там плавали, почему-то не смывались. Видимо, он был такой не один. У нас было три тренера по физподготовке, и как-то раз, помню, они говорят: «Ребята, просим вас — не выбрасывайте эти таблетки. Они очень дорогие, мы их в Германии покупаем. Не хотите их пить — отдавайте нам». После этого мы с Кахой стали поступать именно так. Не было такого, чтобы кто-то засовывал их тебе в рот. Считалось, что это твое восстановление, и никто не заставлял их употреблять.

— С Каладзе, видным грузинским политиком, отношения поддерживаете?

— Последний раз виделись, когда играли за ветеранов киевского «Динамо». Он был тогда еще не мэром Тбилиси, а вице-премьером грузинского правительства. Мы в хороших отношениях, но Каха сейчас в таком статусе, что, наверное, не всегда ему можно позвонить и пообщаться. Да и неудобно — понимаешь, насколько занятой человек.

Валерий Лобановский. Фото -
Валерий Лобановский. Фото —
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ - чемпион.Лобановский. Главный инженер советского футбола

Невозмутимость у Лобановского была только внешней

— Меня поражала степень невозмутимости Лобановского. Например, в решающем матче второго группового этапа ЛЧ-1999/2000 c «Реалом» на «Бернабеу» Деметрадзе делает счет 2:1 — так на лице тренера не дрогнул ни один мускул!

— Мне кажется, эта невозмутимость была внешней. Внутренне он все время кипел, и из-за этого у него на лице краснота выступала. Просто Лобановский был человеком такого самообладания, что этих эмоций не показывал. Но переживал очень сильно, и мы это видели. Он и сам как-то в интервью сказал, что, если у человека нет переживаний, ему надо заканчивать с этой работой.

— Киевляне предыдущих поколений говорили, что сильно боялись Лобановского, при этом большинство считало его человеком хоть строгим, но справедливым. А у вас страх перед ним тоже был?

— Абсолютно нет. Я сам по себе был таким игроком, который перед тренерами не трепетал. К тому же с Лобановским мы общались, конечно, не через день, но много. Он вызывал к себе и много разговаривал индивидуально — причем не только со мной, а со всеми. И человеком был очень адекватным.

Если бы с его стороны в мой адрес прозвучала грубость, то я просто развернулся и ушел бы, поскольку такого отношения не переносил. Но ни разу такого не было! И мы на каждую игру выходили с запредельным настроем, сражались и за тренера, и за клуб. В киевском «Динамо» тогда были мотивированы все без исключения, и клуб был большой дружной семьей. Не раз ловил себя на ощущении, что посторонних людей там просто не могло быть. Вернее, они появлялись, но быстро уходили в сторону.

— Схитрить Лобановский мог?

— Когда это нужно было для дела — да. Как-то раз после контрольной игры на сборах между киевским и московским «Динамо» меня пригласил Георгий Ярцев, который тренировал российских бело-голубых. Я был согласен ехать. Пошел отпрашиваться к Лобановскому. Мы спокойно поговорили, пожали руки, вроде бы попрощались. В конце он как бы невзначай говорит: «Ну, ты зайди к президенту клуба, поговори с ним».

А пока я шел к Григорию Суркису, он успел ему позвонить и сказать, что никуда меня отпускать нельзя. Валерий Васильевич хотел продолжать со мной работать, и президент нашел слова, которые убедили меня остаться. Я снова зашел к Лобановскому, и дальше мы работали без проблем.

— А почему хотели уехать?

— В состав далеко не всегда проходил. После Ростова, где я был одним из лидеров, мне оказалось сложно воспринимать, что сегодня ты сидишь в запасе или выходишь на замену за первую команду «Динамо», а завтра летишь в какую-то тьмутаракань играть за вторую. Тем более тогда у меня родился второй ребенок, и психологически все время находиться вне дома было сложно. Но после разговора с Лобановским все встало на свои места.

— Семья не протестовала?

— Она прекрасно понимала, ради чего мы туда приехали. Тем более что в «Динамо» все было поставлено очень серьезно, и никто, включая членов семьи, не нуждался ни в чем. Административный штаб работал так, что и жены, и дети всегда были у них на виду, и все проблемы решались моментально.

Болельщики в Киеве были феноменальные, они полностью соответствовали уровню одной из лучших команд в Европе. В каком-то году играли финал Кубка Украины с киевским ЦСКА — и на матч пришли 73 тысячи зрителей! Понимаю, если бы соперником был, допустим, «Шахтер», но такое... И зрители гнали нас вперед, и сама команда всегда была готова на высшем уровне, и клуб находился в очень хорошем финансовом состоянии, и база фантастическая: семь этажей, три из них — только для медицины.

— Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов, у которого вы играли после Киева, в «Разговоре по пятницам» говорил: «Валерий Васильевич очень уважал Герасименко». Вы это чувствовали?

— В принципе, Лобановский ко всем относился одинаково — разве что чуть большие симпатии к Шевченко и Лужному чувствовались. А меня он, может быть, внутренне уважал за то, что я мог без потери качества сыграть на разных позициях. Так что это касалось скорее футбола, чем каких-то жизненных ситуаций.

— Он любил универсалов — еще со времен Владимира Бессонова, а то и раньше.

— Сто процентов! Я при Лобановском сыграл на четырех позициях. До Киева был нападающим, а там — Шевченко, Ребров. В полузащите меня попробовал, но и там конкуренция — Калитвинцев, Максимов, Белькевич... Но, раз пригласили, надо было найти мне место.

1996 год. Алексей Герасименко (с мячом) в сборной России. Фото Дмитрий Солнцев, -
1996 год. Алексей Герасименко (с мячом) в сборной России. Фото Дмитрий Солнцев, —

— Пришли вы в Киев нападающим, а стали — центральным защитником. Да еще по диковинной схеме с двумя либеро, внедренной поздним Лобановским. Что это было?

— Как-то он вызвал меня поговорить: мол, в чемпионате Украины все против киевского «Динамо» наглухо закрываются, играют низко, и если эту оборону не взломать в начале игры, то пробить ее очень тяжело. Задумка с двумя либеро на самом деле при обороне была игрой в линию, которую уже чуть позже стали использовать все. Но Лобановский, как обычно, все предвидел.

А объяснял он всегда так, что люди все понимали и не нервничали. Бывали и другие тренеры, у которых происходило по-другому, — фамилий называть не хочу, поскольку сам пришел в эту профессию и корректной такую критику коллег не считаю. Но у Лобановского команде все было ясно от «А» до «Я». Он не нагнетал обстановку, а очень доходчиво объяснял всем и каждому, что нужно делать на поле в конкретный день.

Важным в этой идее были мои подключения из глубины. Соперник сидит низко, все вроде бы перекрыты — и тут я врываюсь, кого-то на себя вытягиваю, и нам становится легче на каком-то участке разыграть лишнего. Защитников в этот момент оставалось трое, а при потере я опускался — и снова было четверо. Попробовали, кажется, в Запорожье, Лобановскому понравилось — я схватил идею на лету, мне не надо было долго объяснять. И потом много раз прибегали к этому варианту. Центральных защитников для такой модели у нас было трое — играл либо с Головко, либо с Ващуком.

— Трудно было заставить себя перейти в защиту после атаки?

— Абсолютно нет. После какого-то периода в «Динамо» я уже находился в таком состоянии, что мог сыграть на любой позиции. Тренировочный процесс у Лобановского был выстроен так, что ты независимо от позиции, на которую тебя ставят, выполнял определенные требования. Не могло быть такого, что, допустим, скажут: «Герасименко, сегодня сыграешь опорного», — и ты за голову хватаешься.

— Но как Лобановскому это удавалось?

— Есть великие люди, которые что-то предвидят.

— Для этого даже слово придумали — визионеры.

— Да. Он, наверное, из их числа. В атаке позволял импровизировать, хотя если ты схватил мяч и побежал всех обыгрывать — это было непозволительно. Но разве это мешало Шевченко, Реброву, Белькевичу забивать красивейшие голы? А в обороне должен был быть строгий порядок, и каждый в команде знал свой маневр.

— Бывали случаи, когда Лобановский орал?

— Максимум — был громкий подсказ. Вообще же одной из отличительных черт Валерия Васильевича было то, что он никогда не орал и не грубил. С теми, с кем не хотел работать, он просто спокойно прощался. Вызывал, пожимали друг другу руки — и все. А его индивидуальные беседы в мое время были разговорами старшего товарища с младшим.

Валерий Лобановский. Фото Ефим Шаинский
Валерий Лобановский. Фото Ефим Шаинский

На Кубок Содружества пригоняли из Киева автобус, в гостинице «Украина» выставляли охрану

— Когда-то Лобановский был подтянутым, кроссы во главе команды бегал. Но в ваше время это был уже грузный человек с подорванным на Ближнем Востоке здоровьем. Тем не менее ему удалось создать последнюю свою гениальную команду.

— Когда я пришел, он еще чувствовал себя нормально. На тренировки выходил, правда, уже изредка — либо на базе с балкона наблюдал, либо из специальной будки. На поле же работали Пузач, Михайличенко и Демьяненко. Но перед занятием мы собирались в зале, и Лобановский все нам разжевывал по тренировочному процессу. Выходили на поле, четко понимая, чем будем заниматься.

— Ходили легенды, будто в последние годы жизни ему сделали над полем специальную пристройку, откуда он смотрел тренировки, попивая французский коньяк.

— Этого не знаю, не видел. Помню, в Конча-Заспе было пять полей. Если мы работали на первом, он смотрел с балкона. Около других для него были построены стеклянные будки — на случай непогоды, поскольку у него, видимо, уже были проблемы со здоровьем. Но в хорошую погоду Лобановский спокойно садился на кресло возле поля и наблюдал за работой.

— Останавливал тренировки, если был чем-то или кем-то недоволен?

— Нет. Перед вечерней тренировкой мог высказать замечания по первому занятию. Но остановок не было, поскольку все было расписано по минутам. То, что сейчас делают статистические компании, у него вручную обсчитывали сотрудники комплексной научной группы. И результаты первого занятия были вывешены в зале перед началом второго. Все всё видели, и это Лобановскому здорово помогало.

— Он когда-нибудь сидел с игроками в неформальной обстановке?

— Нет, такого ни разу не было. Он, глыба, был сам по себе. Понимал, что мы собираемся, — думаю, у него была вся информация. Коллектив в Киеве сложился великолепный, и неважно, Лужный ли с Западной Украины, Каладзе из Грузии, Белькевич и Хацкевич из Белоруссии, я из России, — в «Динамо» мы были одной большой семьей. На рыбалку вместе ездили куда угодно. И никаких коалиций!

— Выпивали часто вместе?

— Иногда собирались с женами и детьми. Но делать это часто не было ни времени, ни сил. В основном составе было 98% сборников. Чемпионат, Кубок, Лига чемпионов, сборные — там расслабиться некогда. Все было строго. После домашних матчей Лиги чемпионов на ночь заезжали на базу...

— Нынешним такое скажи — с ума сойдут.

— Даже после окончания первой части чемпионата 11-12 декабря мы собирались уже 26-го на ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный Лобановскому. На отпуск было буквально две недели.

Полноценный выходной в течение недели максимум был один — это если ты проводишь все игры в основном составе. Если же находишься в ротации, то выходных не было вообще. Не играл в основе за первую команду? На следующий день летишь куда-то со второй — график в первой украинской лиге был выстроен так.

— В конце девяностых — начале нулевых в киевском «Динамо», помимо вас, появилась целая группа россиян.

— Я в 1997-м был первым. В 1998-м пришли Яшкин, Кормильцев, Серебрянников. Еще позже — Мамедов, с которым мы плотно общались и дружили семьями, Филимонов...

— Последние двое — спартаковцы. Как Лобановский их воспринимал, не подначивал ли с учетом взаимоотношений между клубами в советские времена?

— Если и подначивал, то доброжелательно. Соперничество-то у киевлян и спартаковцев было чисто спортивное, а за пределами поля, как все рассказывают, они дружили. Помню, когда мы приезжали на Кубок Содружества, который каждый год проходил в спорткомплексе «Олимпийский» и манеже ЦСКА, на финалы «Спартак» — «Динамо» (Киев) собирался полный зал, и в прессе эти матчи освещались не слабее еврокубковых. Тот накал страстей хорошо помню — два раза в таких матчах участвовал.

— Лобановский относился к Кубку Содружества не как к товарищеским матчам?

— Нет, очень серьезно! Поэтому из Киева в Москву на время Кубка перегоняли наш фирменный клубный автобус. У нас были свои секьюрити, которые охраняли «Динамо» в гостинице «Украина», где мы всегда останавливались. Один из этажей был полностью за нами, и он находился под постоянным контролем. Как и все, начиная от питания и заканчивая выходами в город.

Андрей Шевченко (слева). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Шевченко (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Милан» присылал Барези посмотреть на молодого Шеву даже в Тернополь

— Как Лобановский работал с молодым Андреем Шевченко, чтобы он стал мировой звездой?

— Сказать, что он прямо с ним персонально работал, не могу. Скорее, объяснял в индивидуальных беседах, как надо вести себя на поле и в быту, чтобы его купил серьезный клуб.

«Милан» его точно «вел» два года, а может, даже и три. Его представители приезжали посмотреть Андрея не только в Киев и на матчи Лиги чемпионов, но и на игры чемпионата Украины, причем на периферию. Тогда сразу после окончания карьеры игрока в «Милане» работал Франко Барези — так однажды его заметили на нашем матче в Тернополе. Все были, мягко говоря, сильно удивлены.

В «Динамо» тоже понимали, что на кону стоят серьезные деньги, каких в клубе еще не видели. Поэтому и охрана от клуба с ним ходила, и в тренажерном зале с ним индивидуально занимались, готовили к отъезду. В последний год в Киеве у него в контракте было жестко и четко прописано, чтобы он не появлялся в ночных клубах, на вечеринках. Называя вещи своими именами — за Шевой следили. И в итоге продали за 25 миллионов долларов.

— Братья Суркисы — люди серьезные. А надо было следить?

— Шевченко и так был парнем серьезным, но тут уже совсем не позволял себе каких-то вольностей, которые могли быть до этого. И клуб, и он сам серьезно отнеслись к возможности такого трансфера.

— Как Шевченко в «Динамо» вел себя по отношению к другим игрокам, в том числе к вам? Звезду не поймал?

— Вообще нет. Вел себя спокойно и скромно. Да и после того, как стал в «Милане» большой величиной, тоже. Давно не виделись — но никто из ребят, которые многого достигли, будь то Шевченко, Ребров или кто-то еще, не ставил себя выше других. Мы все одной крови.

— У вас есть телефоны Шевченко и Реброва? Можете позвонить им, написать?

— На данный момент нет. Но, если будет надо, спокойно узнаю, позвоню — и мы без вопросов пообщаемся на любую тему.

— Уверены были, что Шевченко в «Милане» заиграет?

— Скажу честно — не думал. Мы вместе тренировались каждый день, и не сказал бы, чтобы Андрей выглядел на голову выше всех. Да, молодой, мощный, бежал, топтал... Но по технике его невозможно было сравнить с тем же Белькевичем. Шева — большой молодец. Вытащил себя на фантастический уровень, что делает ему честь.

В последний год в Киеве он очень сильно хотел уехать, у него просто горели глаза. Некоторые в таких ситуациях бросают играть в своем клубе, а он, наоборот, стремился делать это еще сильнее. Он знал, кто его «ведет». Но вы же понимаете — в футболе все бывает. Того же Витю Леоненко «Астон Вилла» должна была покупать, но в последний момент все сорвалось — и человек, по сути, закончил с футболом.

— А почему сорвалось?

— Он должен был уже ехать в Англию на медосмотр, но тут Шевченко получил, кажется, травму мениска на Кубке Содружества. И Леоненко придержали буквально на месяц-два, не отпустили — а потом все покатилось в обратную сторону. Когда мы с Витей общались, он все время этот момент вспоминал — как не дали ему попробовать себя за границей. Думаю, у него бы получилось — он тогда на серьезном ходу был.

— «Спартак» в Киеве в Лиге чемпионов-1994/95 фактически в одиночку обыграл.

— Большой был мастер, не зря три года подряд признавался лучшим футболистом Украины. Характер у него был не совсем покладистый, поэтому с Лобановским они не сошлись. Уважение было, но где-то мог повести себя не так, как другие. В какой-то момент Валерий Васильевич отправил его в «Динамо-2», и Леоненко решил заканчивать.

— Тренерская работа у Шевченко началась на ура.

— Да, но не забудем, что в первом цикле он на ЧМ-2018 не вышел. Но хорошо, что имя позволило ему продолжить работу, и он сделал выводы, проведя отличный отборочный турнир Евро. Мне нравится, что Андрей пригласил помогать итальянских специалистов, и это содружество приносит плоды. Думаю, в дальнейшем ему дадут поработать с клубом из топ-лиг — может, с «Миланом», может, с каким-то хорошим клубом АПЛ. В какой-то момент наверняка он возглавит и родное киевское «Динамо».

— Чего ждете на Евро от сборной Украины?

— Хорошая команда. Смотрел последние игры, и парни Шевы показывают современный футбол — бегут, накрывают. Все молодые, энергии много. Как и легионеры из ведущих чемпионатов во главе с Зинченко и Малиновским, которым интересуются уже многие серьезные клубы. Украинцы могут преподнести сюрприз.

— Если бы сегодня Россия сыграла с Украиной, по-вашему, чем бы дело закончилось?

— Может, они и встретятся в плей-офф Евро. Мне кажется, была бы серьезная, жесткая и очень равная игра с непредсказуемым исходом.

"Динамо" (Киев) - "Ювентус". Фото Владимир Тимченко
«Динамо» (Киев) — «Ювентус». Фото Владимир Тимченко

Забей Косовский при 3:1 — это было бы похоронное бюро для «Баварии»

— Вы рассказывали, как с трудом осваивались в Киеве зимой при подготовке к четвертьфиналам ЛЧ с «Ювентусом». Но в итоге-то Лобановский поставил вас на оба.

— Да. Справа в полузащите. Подо мной был Лужный. А против меня играл Давидс. Рядом с тем — Зидан. «Ювентус» тогда был просто сумасшедший, как и темп игры. Представляете — после «Ростсельмаша»?

Но могли пройти — 1:1 сыграли на выезде. Но дома провалились — 1:4, и, кажется, три гола со стандартов от Филиппо Индзаги получили. Юра Дмитрулин персонально играл с ним при штрафных и угловых, и без подколок со стороны ребят в его адрес не обошлось.

— Вот выходит на вас на поле Зидан. Какой он?

— Машина! Когда смотрел на него по телевизору, мне он не казался особо крепким. Вблизи — вообще другое впечатление. Корпус ставил так, что просто не подобраться. Про мышление не говорю. Давидс — очень резкий. Бросает мимо тебя мяч на два метра — ищи ветра в поле. В полузащите пара будущих серьезных тренеров — Дешам, Конте. А впереди, кроме Индзаги, еще и Дель Пьеро.

— Мама дорогая.

— Они в тот год до финала дошли, где «Реалу» 0:1 проиграли.

— В следующем году была легендарная ЛЧ, в которой «Динамо» дошло до полуфинала и там по ходу первого матча вело у «Баварии» — 3:1. Но упустило победу.

— Там я в запасе сидел. Команда была на очень серьезном уровне, и, если бы мы попали в финал, то поборолись бы там и с «МЮ». Но в том матче от нас отвернулся футбольный бог. При 3:1 Виталик Косовский не забил в пустые ворота. Забей он — это было бы похоронное бюро для «Баварии». При 4:1 мы бы сто процентов проскочили в финал. И по футбольным меркам, и психологически команда была однозначно готова выиграть Лигу чемпионов.

— Фантастика, как Лобановскому удалось построить такую команду без иностранцев из дальнего зарубежья уже во времена «закона Босмана», когда в топ-клубах было нелимитированное число европейцев.

— Вот и я о том же думаю. Иногда размышляешь: кто там был, по сути дела? Украинцы, пара-тройка россиян, белорусов, грузин... А сейчас в наших клубах куча иностранцев из любой страны — но попробуй не то что до полуфинала долезь, а из группы выйди.

— Когда на следующий год Киеву надо было выигрывать на «Бернабеу», гости в потрясающем матче вели 2:1, но закончили 2:2, вы при 0:0 сфолили в штрафной на Морьентесе. Критики за тот пенальти было много?

— Нет, жесткого разговора не было ни со мной, ни с Головко, который нарушил правила при еще одном 11-метровом. Просто разбор, что именно произошло. Когда ты играешь против футболистов такого класса, пенальти может заработать любой.

А почему так случилось? Все-таки сказывалась разница скоростей между чемпионатом Украины и Лигой чемпионов. Готовили-то нас на уровень Лиги, но каждые выходные мы играли в домашнем первенстве, и сразу перестроиться удавалось не всегда. Много раз смотрел тот эпизод. Морьентес качнул меня так, что я чуть не выбежал на трибуну.

В той Лиге мы тоже сыграли здорово — вышли во второй групповой турнир и там набрали одинаковое количество очков с «Реалом», занявшим второе место. По дополнительным показателям в плей-офф вышел Мадрид, который потом ЛЧ и выиграл. И если годом ранее я в основном был в запасе, то теперь провел весь турнир в основе центральным защитником.

— Невозможно поверить, что двух партнеров по тому «Динамо», Белькевича и Андрея Гусина, уже нет в живых.

— Когда Валик умер, а Андрей разбился на мотоцикле, я был в Киеве и ходил на их похороны. Мы же с Белькевичем в тот момент вместе работали в системе «Динамо». Он тренировал U-21, я — U-19. Он умер после того, как нас убрали и перевели в академию, а наши места заняли испанцы. Буквально недели через две. Валентин очень переживал, и уверен, что-то увольнение сказалось на том, что произошло.

С Гусиным другая история. Он любил погонять на мотоцикле. В тот раз просто поехал в магазин и по пути решил сделать круг. Даже шлем надел, не застегнув. Такая нелепая смерть... И сам парень был классный, и семью его замечательную очень жалко. Примерно тогда же еще Андрей Баль умер, тоже все очень переживали. Череда трагедий.

— С кем-то из того «Динамо» поддерживаете отношения?

— Иногда переписываемся с Хацкевичем. На 50-летие многие ребята поздравляли — тот же Хацкевич, Шацких, Косовский, Калитвинцев. Клуб на сайте и во всех соцсетях опубликовал поздравление, и это было очень приятно. «Динамо» вообще каждый год поздравляет, причем всех, независимо от того, двести игр ты сыграл за клуб или одну. Каждого! Что лишний раз доказывает: «Динамо» Киев — это большая семья.

Юрий Калитвинцев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Юрий Калитвинцев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ.Увольнение Калитвинцева из «Динамо». Почему сейчас это неожиданно

То, что Калитвинцев проводил тренировки в «Динамо» на украинском, — бред

— Калитвинцева несколько лет назад атаковал телеведущий Владимир Соловьев, заявивший в пору работы Юрия во главе московского «Динамо», что тот проводит тренировки на украинском языке.

— Бред какой-то. Калитва из Волгограда — с чего бы ему проводить тренировки в России на украинском? Видел я его занятия на сборах «Динамо», Юрий Ковтун ему помогал. Никакого украинского языка там и близко не было. Может, какую-нибудь фразу ради шутки и мог бросить, но не более того. А потом это раздули.

— Вы как человек, для которого много значат и Россия, и Украина, сильно переживаете то, что происходит в последние годы между двумя странами?

— Еще бы. Особенно больно, что погибают обычные люди, мирные жители. У меня в Киеве до сих пор квартира и вид на жительство, но уже три года там не был. Учился тренерской профессии в столице Украины, ездил туда на переаттестацию. Последнюю мы с Толей Тимощуком проходили онлайн. С удовольствием съездил бы в Киев. Мне очень нравится этот город, у меня там много друзей. Не хочу рассуждать о политике, хочу только, чтобы был мир и мы, как раньше, спокойно могли ездить друг к другу.

— Жизнь в Киеве и Краснодаре чем-то принципиально отличается друг от друга?

— Не сказал бы. Тем более что в годы моей игры за «Динамо» и работы в клубе все в Киеве разговаривали на русском. Да и когда приезжал туда три года назад, никаких проблем из-за языка не было.

— Ваш второй отъезд из Киева в 2015 году не был связан с политическими событиями 2014-го?

— Абсолютно нет. В первом случае, в 2010-м, меня позвал помогать спортивный директор «Краснодара» Станислав Лысенко. Во втором, как я уже говорил, нас с Белькевичем перевели соответственно из U-19 и U-21 в академию. Это было понижение, к которому я оказался не готов. До того год или полтора помогал Хацкевичу в дубле, потом возглавлял команду 19-летних.

— Как-то поддерживаете контакт с Суркисами?

— Нет, все-таки они птицы высокого полета. Но, когда видимся, тепло жмем друг другу руки. Они каждого футболиста, который за все эти годы играл за киевское «Динамо», помнят в лицо. Два раза я уходил из «Динамо» и дважды снова туда приезжал — и сначала Григорий, а потом и Игорь снова брали меня на работу. Это дорогого стоит.

— Поразились, когда они перед этим сезоном взяли тренировать «Динамо» Мирчу Луческу?

— Поразился — это не то слово. В страшном сне не мог подумать, что такое произойдет! С точки зрения болельщиков это было не совсем красиво, но с профессиональных позиций руководство «Динамо» сработало сильно. Вы же видите, какие плоды дало это содружество, — чемпионский титул, Кубок и Суперкубок, первый за несколько лет выход в группу Лиги чемпионов, приличное выступление в плей-офф Лиги Европы...

Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анатолий Бышовец. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Лобановский.«Голова как компьютер». Голышак — о Лобановском

С Лобановским мне было легче и понятнее, чем с Бышовцем

— Чем больше всего гордитесь за то время, которое провели в Киеве? И если бы можно было что-то из того времени вернуть и поступить иначе, что бы это было?

— Ничем не горжусь. Мне просто приятно, что я вообще оказался в этой команде и выиграл с ней столько титулов. Повезло, выпал счастливый билет. А что бы вернул — серьезнее относился бы к делу, к футболу. Бывали моменты, когда вел себя не совсем профессионально, расхлябанно относился к тренировочному процессу.

— У Лобановского такое было возможно?

— Вроде бы нет, и теперь-то я понимаю, что он все видел. Может, из-за этого я и не был твердым игроком основного состава. Относился бы серьезнее — играл бы все матчи, а может, и уехал бы из Киева за границу в хороший клуб.

А так вариант за все время был один — греческий АЕК уже году в 2000-м. Но порвал ахилл на Кубке Содружества, и даже этот отъезд сорвался. После той моей травмы покрытие в «Олимпийском» поменяли. Но мне от этого было не легче, поскольку случился полный разрыв ахилла, я восстанавливался больше года. Там был бетон, а прямо на нем лежал ковер. Бетон уже сыпался, и я как раз попал ногой в яму. На следующий день меня прооперировали в Киеве.

— Из Киева вас и в сборную России звали Борис Игнатьев и Анатолий Бышовец. Правда, все ограничилось семью матчами и одним голом.

— Выбор был огромный, всех не поставишь. Даже Олега Веретенникова не брали! Борис Петрович (Игнатьев, — Прим. И.Р.) мне доверял, у нас с ним по сей день отличные отношения. Его убрали после поражения в товарищеском матче с Польшей, когда я забил свой единственный мяч за сборную. Помню, в обратном самолете он меня подозвал и давал теплые наставления, говорил, что я смогу стать постоянным игроком сборной. Но вернулись в Москву — и ему сообщили об отставке. Серьезный специалист и очень хороший человек.

— Вы играли в ничейном матче на Кипре, после которого Игнатьев ни разу не вызвал в сборную Александра Мостового и Валерия Карпина. В чем было дело?

— По-моему, была какая-то перепалка после игры, маленький скандальчик в раздевалке. Но деталей не помню. Зато помню, как весной того же 1998-го под руководством Игнатьева мы на «Динамо» обыграли 1:0 французов, которые через несколько месяцев стали чемпионами мира. С капитаном Дешамом, Джоркаеффом, Десайи, Тюрамом, Карамбе... А нас на том первенстве вообще не было. Обидно!

Последний матч за сборную сыграл осенью того же года уже при Бышовце дома против той же Франции — только уже в отборочном матче Евро. Вышел на замену на 20 минут, помню тяжелое поле. Проиграли — 2:3. Анатолия Федоровича после следующего поражения, в Исландии, уволили, а Романцев меня уже не приглашал.

— Бышовец и Лобановский ненавидели друг друга. На вас это не срикошетило?

— Нет. Но хорошо помню мой первый приезд в сборную к Бышовцу. Прилетел в обед, разместился, отдохнул. Перед тренировкой вызывает Анатолий Федорович: «Алексей, как дела? На какой позиции в Киеве играешь? Знаю, тебя на разных используют». Я ему все объяснил, и вдруг он говорит: «Хорошо. У меня была задача с тобой познакомиться. Можешь улетать». — «Как улетать?» Тут тренер и говорит, что использовать меня в игре в тот приезд не планировал и просто хотел посмотреть на меня, пообщаться.

На следующее утро вернулся в Киев. Меня сразу вызвал Лобановский, спросил, что произошло, и после моего рассказа просто начал смеяться. Ничего не объясняя. Может, воспринял мою отправку назад как какой-то посыл Бышовца ему. Но потом ведь меня вызвали и даже выпустили на матч с Францией. Выходит, не забраковал.

— Не все футболисты понимают художественный язык Бышовца, которым лично я наслаждаюсь.
— Да, с ним было сложнее, чем с Лобановским, у которого все было понятно. Бышовец объяснил именно художественно — точное слово вы подобрали. Чересчур замысловато, как по мне. Но, может, это только мое видение, а другие понимали его с полуслова — недаром же человек выиграл Олимпиаду и вывел сборную СССР в финальную часть Евро, пройдя Италию. Но мне легче и понятнее было с Лобановским.

— Валерий Васильевич умер фактически на тренерской скамейке — скорая забрала его с инсультом прямо во время матча в Запорожье, и вскоре его не стало. На похороны в мае 2002-го не ездили?

— Нет, поскольку тогда перешел в аренду «Шинник», и в России в разгаре был сезон. Полететь не было никакой возможности.

— Вот что такое роль личности в истории — после этого Киев резко перестал выигрывать чемпионат Украины, на вершине которого надолго воцарился «Шахтер». При том что состав у киевлян особо не изменился.

— Зато он изменился в Донецке. «Шахтер» серьезно работал с Бразилией, у него там пять агентов было прямо на зарплатах. Клубу целенаправленно искали перспективных ребят, затем на них приезжал посмотреть спортивный отдел. Отсюда вся эта плеяда — Матузалем, Виллиан, Луиз Адриану...

— Побегалов рассказывал, что переговоры с Григорием Суркисом о вашей аренде пришлось вести лично ему — президент клуба Николай Тонков отдал эту тему ему на откуп. И уговорить президента «Динамо» тренеру удалось лишь с третьей попытки.

— Да. Предварительно Суркисы со мной переговорили, узнали мою позицию. И, когда он перезвонил им в третий раз, сказали: «Наберите Герасименко. Если он готов ехать — отпущу». Закрывалось трансферное окно, и вопрос решили быстро. Уже утром я был в Ярославле, а через пару дней в снегу и грязи уже вышел против «Сатурна», за который играл Витя Онопко.

— В Киев после аренды в Ярославль вернуться уже не могли?

— А я туда приехал. Подошел к Алексею Михайличенко, руководившему командой, спросил о своих перспективах. Он прямо сказал: «Рассчитываю на других». После чего я спокойно улетел и подписал контракт с «Кубанью».

Алексей Герасименко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алексей Герасименко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пистолеты на столе в Ростове, крысы на базе в Ярославле

— В Киев вы попали благодаря своей игре за «Ростсельмаш». А там как оказались в 1996-м?

За мной в Краснодар приезжал начальник «Ростсельмаша» Василий Мазнев, серьезный мужчина. Но из «Кубани» отпускать не хотели. Вопрос решался на уровне губернаторов. Руководители Краснодарского края и Ростовской области решили вопрос, если не ошибаюсь, за комбайны.

— Правду ли говорили, что несколько ресторанов на левом берегу Дона жили на деньги Прудиуса, Бондаря и Герасименко?

— Несколько раздуто. После матчей все действительно расслаблялись на левом берегу, там много ресторанов было. Но то, что просаживали там все деньги, — преувеличение. Надо же было еще и в футбол играть, а это мы делали неплохо. Иначе Лоськова не взяли бы в «Локомотив», а меня — в киевское «Динамо», правда?

— Какие с вами на левом берегу случались памятные истории?

— Их было достаточно. Девяностые! Мы хорошо общались и с людьми, которые тогда наводили шороху в Ростове-на-Дону, и с людьми высокого уровня из милиции. Футбол любили все. Попадали в разные истории. Раньше ни смартфонов, ни камер видеонаблюдения не было, и такие случаи, как у Кокорина с Мамаевым, были везде и всегда. И они не заканчивались никаким выносом наружу и тем более последствиями. Ни до чего серьезного не доходило.

Бывало, сидели за столом с серьезными ребятами, которые контролировали много заведений в Ростове. На столе лежали пистолеты. Для развлечения ребята подбрасывали тарелки и стреляли в них. Тарелки разлетались вдребезги. В общем, красиво отдыхали!

— Правда, что украинец Прудиус после забитых голов танцевал гопак?

— Правда. Поворачивался к трибуне, где сидели губернатор и все руководство, — и выплясывал. Была у нас такая изюминка! Кто-то другой выглядел бы на его месте глупо, а ему это шло. Мы и сейчас поддерживаем отношения.

— С годами тренеры стали доверять вам досуг команды. Побегалов рассказывал, что вы в «Шиннике» ему говорили: «Поедем сегодня всей командой в «Асторию» ужинать. Михалыч, не переживай, стакан сливянки максимум. И на Герасименко в этом плане можно было рассчитывать — не подведет».

— В Ярославле у нас был дружный коллектив — мы не только тренировались и играли, но и отдыхали все вместе. Причем без перебора. Город маленький, два ресторана, все друг о друге все знали. Если что-то происходило, руководство тут же было в курсе. Поэтому мы вели себя культурно. Плюс нельзя было подводить Побегалова. Когда тренер к вам так относится и доверяет, ему нельзя садиться на шею.

Мы это понимали, тем более что состав был серьезный и ответственный — Кечинов, Клюев, Хомуха, Гришин, Кульчий, Скоков. Добрались до седьмого места в РПЛ и претендовали даже на еврокубки. С такими партнерами никакой дополнительной мотивации после Киева не надо было искать. Вначале были мысли: Ярославль — что это такое? Но это была не какая-то выженная земля. И тренер отличный, и молодой президент, Николай Тонков, очень болел за дело. При нем появилась новая база.

— Ха! О вас и Тонкове в «Разговоре по пятницам» рассказывал Побегалов. Претендовали, мол, на медали, и Тонков устроил духоподъемное собрание. Спросил, есть ли просьбы, пожелания. И встали вы: «Николай Иванович, хотелось бы, чтобы подушки на базе заменили, а то перья в уши лезут». Такое приземление темы Тонкову сильно не понравилось, и в тот же вечер он потребовал, чтобы Герасименко на следующий сезон в команде не было.

— Может, тут и есть преувеличение, но старая база у «Шинника» была такая, что и вспоминать не хочется. Помню свою комнату — полтора на два метра, кровать занимает все пространство. Ты заходил и сразу ложился, потому что другого выбора не было. По инфраструктуре клуб не был готов к еврокубкам, и если я что-то говорил, то имел в виду именно это. Не предъявлял претензии, а говорил правду, все как есть.

— Крысы по той базе бегали. Видимо, готовились к еврокубкам.

— Если честно, да. Кто там только не бегал! Там даже нельзя было сделать ремонт. Это был большой деревянный дом — да, внешне все выглядело красиво, в лесу, но внутри... Тонкову я все это говорил с юмором. Может, он не понял. Убрали, думаю, не из-за этого — сказались другие моменты. Я же был в аренде, а не на контракте. В итоге вернулся в Киев, откуда уехал уже в Краснодар.

— Побегалов говорил: «Герасименко — это независимость, способность говорить правду в глаза, а не каждому начальнику такое понравится».

— Делал это не потому, что был в киевском «Динамо» и хотел остальных жизни поучить. Просто говорил реальные вещи, которые все видели, но другие не хотели озвучивать руководству. После Киева, где все было четко расставлено и расписано и нам оставалось думать только о футболе, контраст был разительным. Но о людях в Ярославле вспоминаю с большим удовольствием.

Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Галицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Галицкий.Почему у Галицкого все будет хорошо. Колонка Казакова

Два года общался с Галицким каждый день. Он горел футболом

— А о главном тренере «Кубани» Софербии Ешугове, который, по рассказу Владимира Бесчастных, увидел ветеранов команды перед кубковой игрой в Питере с «Зенитом» и засмеялся: «Ну что, обосрались? Не бойтесь, я здесь уже выигрывал»?

— Момента этого не помню, но Ешугов мог такое сказать, не сомневаюсь. Вот только кому? Я туда поехал под задачу — выйти в премьер-лигу. Тогда компания у нас в Краснодаре собралась серьезная — Бесчастных, Минько, Варламов, Соломатин, Корнаухов. Не с улицы люди пришли. А к таким словам тренера надо относиться спокойно. Не всем же быть Лобановскими.

— Нынешнюю «Кубань», выступающую во второй лиге, считаете правопреемницей той, за которую в разные периоды карьеры выступали вы?

— Нет, конечно. Посмотрите на одну эмблему — что это вообще такое? Полное безобразие, что такой клуб с огромной историей развалился. Не осталось ни логотипа, ни болельщиков. А как хочется, чтобы вернулись времена кубанского дерби, когда Сергей Галицкий только строил «Краснодар» и играл первые сезоны в премьер-лиге. Город гудел!

— Вы же ухитрились перейти в «Кубань», выступавшую во второй лиге, из «Ротора», в составе которого взяли серебро чемпионата России в 1993-м.

— Да, и у его президента Владимира Горюнова, который лично меня туда пригласил из той же «Кубани» после матча наших команд, все было на топ-уровне. Но играл я мало — может, из-за своей расхлябанности. И тут предложили вернуться в «Кубань» на роль лидера, сделали на меня ставку. Не хотелось оставаться на вторых ролях, даже в таком клубе.

— Постойте, а как же разница в деньгах между высшим и вторым дивизионами?

— В то время она была не такой существенной. Тем более что в Краснодаре мне дали квартиру. В остальном же думал тогда только о футболе и хотел играть. Во второй лиге забил 30 голов за сезон, мы легко вышли в первую, а еще через год меня позвали в Ростов.

— Как работалось с Галицким в селекционном отделе «быков» в 2010-2011 годах?

— Отлично. Два сезона общались с Сергеем Николаевичем каждый день. Он ехал с основной работы, мы собирались в офисе и обсуждали сотни футболистов. По телефону, бывало, говорили и по несколько раз на дню. Он просто горел футболом — так ему хотелось все построить по высшему разряду!

Два года пролетели на одном дыхании. Мы брали игроков для первого сезона в РПЛ — Амисулашвили, Тубича, Анджелковича, — всего за то время, что я работал в «Краснодаре», 15-16 человек. У нас была хорошая база данных, объездили, например, все Балканы.

Конечно, тогда сложно было представить, что скачок произойдет так быстро, но перед Галицким можно только снять шляпу. Жаль, что с такими стадионом, базой, академией, вообще условиями сейчас там как-то застопорилось. Имея подобные возможности, «Краснодар» должен брать титулы. Может, при Гончаренко все и сдвинется с мертвой точки.

— Почему оттуда вернулись работать в Киев?

— Мы были неудобны тогдашнему главному тренеру Славолюбу Муслину. Помню, у Егора Титова был прощальный матч на «Локомотиве», ветераны «Спартака» играли против ветеранов киевского «Динамо» во главе с Михайличенко. Я туда слетал, и Алексей — тогда спортивный директор киевлян — уже выразил заинтересованность. Я еще работал в «Краснодаре», но, вернувшись туда, узнал, что меня убирают. И сразу улетел в Киев.

Весь наш отдел вызвали к Владимиру Хашигу, он сказал: «Ребята, дальше двигаемся без вас». Объяснений не было, но причины были очевидны: у спортивного отдела начались разногласия с главным тренером. Галицкий принял сторону Муслина. Сам Сергей Николаевич был в отъезде в Италии, и разговор был с генеральным директором. Мы сразу подписали все бумаги и ушли в тот же день. А с Галицким позже общались, и не раз.

— В прошлом году вы работали главным тренером в родном Таганроге.

— Да, в частном клубе ПФЛ «Форте». Бизнесмены из Таганрога, создавшие одноименный серьезный холдинг, его открыли. Эта команда напоминает мне начальные времена «Краснодара». Уверен, что, по меньшей мере, в ФНЛ она будет играть, — а может, и выше. По настроению руководства холдинга и президента клуба Александра Денисова видно, что люди хотят видеть в Таганроге большой футбол. Сейчас главным тренером там Андрей Гордеев.

— А вас почему попросили на выход?

— Мы шли на восьмом месте, и результат не устроил, хотя команда создавалась с нуля. Я ее лично вместе с тренерским штабом набирал — там ни одного человека не было. Приехал, подписал контракт, когда в команде было ноль игроков! Это было непросто делать — тем более во время пандемии.

Хочу работать тренером и вижу в себе потенциал. У меня категория Pro, я работал в дубле и с юношами киевского «Динамо», прошел как тренер весь путь от детско-юношеского до взрослого футбола. У меня огромное желание добиться успехов в этом деле.

— Чем занимаетесь сейчас?

— Работаю главным тренером команды Кубанского государственного университета. Играем в Национальной студенческой футбольной лиге, готовимся к европейским соревнованиям. Ректор КубГУ Михаил Астапов фанатично относится к футболу. Эта команда — трижды чемпион Европы среди студентов, идет в европейском рейтинге на первом месте.

Сейчас строится новая команда, и в университете есть все возможности — поле, бассейн, тренажерный зал. Всем бы профессиональным клубам такое отношение руководства, как со стороны ректора КубГУ. Мне эта работа интересна, поэтому и пошел.

— Это здорово, но после четырех лет игры у Лобановского и работы тренером в системе киевского «Динамо», надо думать, вы как тренер рассчитываете на большее.

— Буду работать, чтобы это большее заслужить! Я и как игрок мог бы добиться большего — и в Европе поиграть, и в сборной не просто мелькнуть. Сам виноват, что этого не случилось. Надеюсь, что в нынешней профессии эти уроки учту.

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