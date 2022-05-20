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Сегодня, 15:15

ESPN: в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани

Карен Саркисян
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты переноса матча за Суперкубок Европы 2023 года из Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

По информации источника, Казань по-прежнему планирует принять встречу.

Напомним, что столица Татарстана получила право принять игру за Суперкубок УЕФА в марте 2020 года. Ранее матчи за Суперкубок УЕФА на территории России не проводились.

В феврале 2022 года УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220520/uefa-1789739756.html
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