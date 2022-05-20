ESPN: в УЕФА рассматривают варианты переноса Суперкубка Европы-2023 из Казани

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает варианты переноса матча за Суперкубок Европы 2023 года из Казани, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ESPN.

По информации источника, Казань по-прежнему планирует принять встречу.

Напомним, что столица Татарстана получила право принять игру за Суперкубок УЕФА в марте 2020 года. Ранее матчи за Суперкубок УЕФА на территории России не проводились.

В феврале 2022 года УЕФА принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.