Президент «Реала» назвал основные цели Суперлиги
Президент «Реала» Флорентино Перес назвал основные цели европейской cуперлиги.
«Двенадцать самых значимых клубов мира объявили о проекте европейской cуперлиги, и для этого мы создали компанию в Мадриде. Она преследует основные цели, о которых я уже говорил, — это свобода, самоуправление, финансовый фэйр-плей, прозрачность, солидарность, конкурентоспособность, уважение к национальным соревнованиям и болельщикам, а также продвижение футбола как короля среди видов спорта.
Суперлига уважает национальные чемпионаты. Несмотря на попытки информационной накачки, нельзя отрицать, что этот проект задумывался со всем должным уважением к лигам. Фактически, все соглашения клубов-учредителей четко дают понять, что cуперлига будет развиваться только таким образом, чтобы она была совместима с участием клубов в их национальных соревнованиях.
Европейская cуперлига — это не просто новый турнир, это нечто большее. Она пытается изменить текущую динамику футбола, потому что, если мы ничего не будем делать, игра постепенно умрет", — приводит слова функционера Marca.
19 апреля двенадцать клубов объявили о вводе проекта суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола в суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».
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