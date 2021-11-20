Президент «Реала» назвал основные цели Суперлиги

Президент «Реала» Флорентино Перес назвал основные цели европейской cуперлиги.

«Двенадцать самых значимых клубов мира объявили о проекте европейской cуперлиги, и для этого мы создали компанию в Мадриде. Она преследует основные цели, о которых я уже говорил, — это свобода, самоуправление, финансовый фэйр-плей, прозрачность, солидарность, конкурентоспособность, уважение к национальным соревнованиям и болельщикам, а также продвижение футбола как короля среди видов спорта.

Суперлига уважает национальные чемпионаты. Несмотря на попытки информационной накачки, нельзя отрицать, что этот проект задумывался со всем должным уважением к лигам. Фактически, все соглашения клубов-учредителей четко дают понять, что cуперлига будет развиваться только таким образом, чтобы она была совместима с участием клубов в их национальных соревнованиях.

Европейская cуперлига — это не просто новый турнир, это нечто большее. Она пытается изменить текущую динамику футбола, потому что, если мы ничего не будем делать, игра постепенно умрет", — приводит слова функционера Marca.

19 апреля двенадцать клубов объявили о вводе проекта суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола в суперлиге остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус».